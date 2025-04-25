ООН сокращает помощь переселенцам в Украине: что известно

Помощь украинцам от ООН сократят из-за недостатка финансирования / © Getty Images

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Агентство ООН по делам беженцев в пятницу, 25 апреля, сообщило, что вынуждено сократить поддержку внутренних переселенцев (ВПЛ) в Украине. Закрытие нескольких программ объяснили приостановкой помощи США и сокращением донорских отчислений.

Об этом пишет Reuters.

«Некоторые программы, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке и финансировании США, приостановлены», — сообщила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

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В агентстве уточнили, что сокращение коснется программ психологической и социальной поддержки, закупки материалов для строительства временного жилья для ВПЛ и денежных выплат переселенцам.

Отмечается, что в прошлом году доля помощи США в бюджете УВКБ ООН составляла 40%. Потеря такого финансирования стала сильным ударом по деятельности организации. Кроме того, другие западные доноры также сократили отчисления, потому что сейчас в приоритете расходы на оборону.

В результате запрос УВКБ ООН о выделении 3,32 млрд долларов на поддержку 8,2 млн человек в Украине был профинансирован только на 25%.

«Нам пришлось сократить число людей, которым мы отдаем приоритет», — сказала Биллинг.

Агентство по делам беженцев призывает доноров увеличить финансирование, так как поток беженцев из прифронтовых территорий не уменьшается. По данным агентства, с августа прошлого года по март из прифронтовых районов было эвакуировано или перемещено более 200 000 человек.

Напомним, в январе США приостановили почти все программы международной помощи, в том числе и Украине. Исключения были сделаны только для военного финансирования Израиля и Египта.