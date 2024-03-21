ООО "Краснолиманское" в 2023 году уплатило на 25% больше налогов по сравнению с прошлым годом – 729,3 млн гривен

ООО «Краснолиманское» по итогам 2023 уплатило в бюджеты всех уровней 729,3 млн гривен налогов и сборов, сообщили в компании.

В частности, предприятие напрямую уплатило 445,6 млн гривен НДС, 85,7 млн гривен налога на прибыль, 28,3 млн гривен ренты за пользование недрами и 103,9 млн гривен – ЕСВ (Единый социальный взнос).

Также компания как налоговый агент уплатила 65,8 млн. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Справочно

ООО «Краснолиманское» основано в 2003 году и специализируется на добыче угля в шахте «Краснолиманская», расположенной в Покровском районе Донецкой области.

По итогам 2022 года предприятие уплатило в бюджеты всех уровней 581,2 млн гривен налогов и сборов.