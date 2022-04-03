ОП и Кабмин разрабатывают решения для поддержки экономики в условиях военного времени – Тимошенко

ОП и Кабмин разрабатывают решения для поддержки экономики в условиях военного времени – Тимошенко

Офис Президента и Кабинет Министров работают над тем, чтобы украинская экономика развивалась даже в условиях военного времени.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

“Привлекаем собственные и партнерские средства. Рассматриваем переход на упрощенную систему налогообложения. Обеспечиваем проведение посевной”, — написал Тимошенко в Telegram по результатам совместного совещания Президента Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса Главы государства и Кабинета Министров.

Как сообщается на сайте Президента, по подсчетам Министерства финансов, в месяц военных действий Украинское государство тратит примерно 10 млрд дол. США.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр Украины — министер экономики Юлия Свириденко сообщила, что совокупный ущерб Украины в результате развязывания россией войны достигает 564,9 миллиарда долларов с учетом потерь гражданского населения, ВВП и инвестиций.

По ее словам, государство в связи с необходимостью провести посевную кампанию в условиях военного положения задействует все возможные рычаги поддержки аграрного бизнеса – через механизм беспроцентного кредитования для приобретения техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнение оборотных средств и т.д.