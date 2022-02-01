Украина заинтересована получать газ через LNG-терминалы в Польше - Оператор ГТС

Украина заинтересована в диверсификации источников поставок газа через доступ к LNG-терминалам в Польше с целью импорта газа.

Оператор ГТС Украины будет всегда отстаивать сохранение за Украиной статуса транзитного государства.

Об этом ТСН.ua заявила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

"Это прежде всего вопрос национальной безопасности нашей страны. В то же время мы должны гарантировать, что нашим потребителям будет транспортирован газ при любых обстоятельствах. Поэтому ОГТСУ создает новые возможности, открывает маршруты для импорта газа в Украину. Ведь потребляет Украина примерно 30 млрд куб. .м газа в год, добывает – 20 млрд кубометров, а на треть остается импортозависимой", — отметила она.

По ее словам, Польша – один из основных стратегических партнеров Оператора ГТС Украины, с которым у нас общий интерес, заключающийся в укреплении энергетической безопасности обеих стран и региона в целом. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами, которые находятся всего в 80 км от границы с Польшей. Мы можем предложить нашим соседям до 10 млрд куб. м мощностей для хранения газа с целью покрытия пиков спроса. Строительство таких хранилищ в Польше потребовало бы млрд евро инвестиций.

"Украина же заинтересована в диверсификации источников поставок газа через доступ к LNG-терминалам в Польше с целью импорта газа. Также после ввода в эксплуатацию интерконнектора с Балтийскими странами, открытие которого ожидается в этом году, появится возможность получать газ из LNG-терминала в Клайпеде. (Литва.) Кроме того, возможность Польши получать газ из Норвегии, США, Катара и других стран будет способствовать установлению подлинной рыночной цены на газ", — отметила Белькова.

По словам эксперта, все это требует модернизации инфраструктуры между нашими странами. В настоящее время гарантированные мощности доступны в направлении Украины в Польшу, но не в обратном направлении.

"В настоящее время мы в сотрудничестве с польским оператором GAZ-SYSTEM SA проводим консультации с участниками рынка по проекту увеличения мощности на границе между Польшей и Украиной", — резюмировала она.