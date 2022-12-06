Оплата за электроэнергию и передача показаний: НКРЭКУ внесла изменения из-за проблем в энергосистеме

Регулятор принял решение, что делает невозможным начисление за непотребленную электроэнергию бытовым потребителям.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в пятницу, 2 декабря, приняла решение, которое делает невозможным начисление за непотребленную электроэнергию бытовым потребителям.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Отмечается, что из- за аварийных и плановых отключений возникают ситуации, когда передать показатели счетчиков технически невозможно, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются.

"С целью предотвращения проведения начислений за непотребленную бытовыми потребителями электрическую энергию данным постановлением предусмотрен ряд действий, которые необходимо предпринять операторами систем распределения в аспекте защиты прав потребителей", — отмечает НКРЭКУ.

Так, речь идет о применении понижающего коэффициента потребления электрической энергии при определении среднесуточного объема потребления электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям в расчетном месяце при отсутствии фактических показов счетчика.

Кроме этого, облэнерго должно уведомлять НКРЭКУ до 25 календарного дня месяца, следующего за расчетным месяцем, о величине примененного коэффициента изменения потребления электрической энергии при расчете объемов поступления в электрические сети.

Коммунальные услуги в Украине во время войны

В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение тарифов на отопление и горячую воду в течение действия военного положения и шесть месяцев после его прекращения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил, что фиксированная цена газа будет действовать до 31 мая 2023 года.

Летом Верховная Рада запретила принудительно взимать с физлица задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

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