Оплата за газ в апреле: "Нафтогаз" изменил реквизиты и назвал сроки расчетов

«Нафтогаз» уже сформировал счета за потребленный в марте газ. В этом месяце потребителям стоит быть особенно внимательными из-за изменения банковских реквизитов и четких дедлайнов оплаты за газ.

Об этом сообщила компания «Нафтогаз Украины».

Для многих украинских семей середина апреля традиционно означает период оплаты коммунальных услуг. «Нафтогаз» уже выставил счета за март, поэтому потребителям стоит заранее позаботиться об оплате, чтобы избежать долгов и возможных трудностей с банковскими транзакциями.

На этот раз внимание следует обратить не только на суммы в платежках, но и на технические нюансы проведения платежей, которые отметили в пресс-службе компании.

Оплата за газ — как проверить сумму

Получение бумажной квитанции больше не является обязательным. Для просмотра уже доступны электронные счета.

Узнать сумму к оплате за газ можно несколькими способами:

в личном кабинете на сайте my.gas.ua;

в мобильном приложении «Куб»;

через чат-боты компании в популярных мессенджерах.

Тем, кто предпочитает бумажные счета, стоит учесть, что их отправка обычно начинается после 20 числа каждого месяца.

Оплата за газ в апреле — до какого числа надо оплатить

В «Нафтогазе» подчеркивают важность своевременной оплаты. Конечный срок расчета за потребленный в марте газ — 25 апреля. Соблюдение этого срока гарантирует правильное зачисление средств и помогает избежать попадания в список должников в следующем расчетном периоде.

Реквизиты для оплаты за газ

Одним из главных предостережений является изменение банковских реквизитов поставщика газа. Много потребителей пользуются сохраненными шаблонами в мобильных банковских сервисах, таких как «Приват24» или monobank. Однако если данные давно не обновлялись, существует риск перевода средств на неактуальный счет.

Перед подтверждением платежа важно проверить правильность реквизитов — в своем личном кабинете или на официальном сайте «Нафтогаза».

Тарифы на газ 2026

Что касается стоимости газа, для клиентов «Нафтогаза», которые пользуются тарифом «Фиксированный», цена остается стабильной — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать как минимум до конца апреля 2026 года.

К слову, в апреле киевский филиал «Газмережи» проведет техобслуживание газовых систем в 409 многоэтажках области, после чего жители получат дополнительную платежку. Сумма платежа не является фиксированной и составляет от 100 до 1000 грн в зависимости от состояния оборудования и количества квартир в доме. Согласно законодательству, эта услуга не входит в стоимость потребления или доставки газа, а ее периодичность зависит от возраста сетей.