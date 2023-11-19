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Определенную категорию украинцев могут лишить субсидий: кто под угрозой

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Определенную категорию украинцев могут лишить субсидий: кто под угрозой

Субсидии в Украине

Украинцев призвали как можно быстрее погасить, чтобы вернуть долги

Украинцам могут забрать жилищные субсидии, если плательщик перестанет выплачивать задолженность за жилье.

Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире "Общественного".

Она отметила, что из-за задолженности пособие аннулируют гражданам, которые в течение трех месяцев не платили за жилье, а сумма долга превысила 680 грн.

"В таком случае Пенсионный фонд не назначает субсидию, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность. У нас большое количество людей, лишенных возможности назначения именно из-за задолженности", — рассказала Охрименко.

Украинцев призвали поскорее погасить, чтобы вернуть долги на субсидию.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд напомнил условия исчисления субсидии на отопительный период 2023-2024 годов.

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Дата публикации
Просмотры
780
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