Оптимистический и пессимистический сценарии: аналитики рассказали о курсе доллара в конце года

Аналитики показали пессимистический и оптимистический прогнозы.
По словам аналитиков, в конце 2023 года курс доллара в Украине может достичь 45 грн/долл – самый пессимистический прогноз на текущий год. По самому оптимистичному прогнозу курс гривны к доллару в конце года может составить 36,6 грн/долл.
Об этом сообщает Центр экономической стратегии (CES).
Аналитические центры сделали следующие прогнозы на конец 2023 года:
- Concorde Capital – 36,6 грн/долл;
- Oxford Economics – 39 грн/долл;
- Dragon Capital – 43 грн/долл;
- IER/GET – 42 грн/долл;
- Morgan Stanley – 45 грн/долл;
- Sense Bank – 43 грн/долл;
- ICU – 40,2 грн/долл.
Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев рассказал, что будет с долларом после падения до минимума за полгода.
Банкирша Анна Золотько считает, что в течение текущей недели курс доллара будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны.
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