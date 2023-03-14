Оптимистический и пессимистический сценарии: аналитики рассказали о курсе доллара в конце года

По словам аналитиков, в конце 2023 года курс доллара в Украине может достичь 45 грн/долл – самый пессимистический прогноз на текущий год. По самому оптимистичному прогнозу курс гривны к доллару в конце года может составить 36,6 грн/долл.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии (CES).

Аналитические центры сделали следующие прогнозы на конец 2023 года:

Concorde Capital – 36,6 грн/долл;

Oxford Economics – 39 грн/долл;

Dragon Capital – 43 грн/долл;

IER/GET – 42 грн/долл;

Morgan Stanley – 45 грн/долл;

Sense Bank – 43 грн/долл;

ICU – 40,2 грн/долл.

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев рассказал, что будет с долларом после падения до минимума за полгода.

Банкирша Анна Золотько считает, что в течение текущей недели курс доллара будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны.

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