Опыт поддержки ветеранов в Метинвесте – в документальном сериале Глобального договора ООН

Проект реализуется в рамках инициативы Business & Human Rights Initiative: для стабильного и ответственного будущего при поддержке правительства Японии и Программы развития ООН в Украине.

Опыт Группы Метинвест по реинтеграции ветеранов стал частью сериала. По словам директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста Татьяны Петрук, в конце 2022 года Метинвест начал формировать комплексную систему поддержки демобилизованных работников. Речь идет не только об отдельных программах, но и о полноценной экосистеме реинтеграции ветеранов.

«Мы строим не просто проект, а целую экосистему реинтеграции ветеранов. Для нас возвращение военных это не только социальная ответственность бизнеса, но и часть ДНК Метинвеста. В то же время, это и возможности для людей: сегодня на предприятиях компании открыто около 4 тысяч вакансий», - говорит Петрук.

За более десяти лет войны около 11 тысяч сотрудников компании стали в ряды Сил обороны Украины. Около тысячи ветеранов уже вернулись к работе на предприятия Метинвеста, в то время как более 8 тысяч работников продолжают службу в ВСУ, Нацгвардии и других подразделениях.

В компании отмечают, что система реинтеграции ветеранов формировалась постепенно, от первых попыток к комплексному подходу. Сегодня она включает пять ключевых направлений: психологическую и физическую реабилитацию, социальную поддержку, профессиональную адаптацию и переобучение, подготовку коллективов к возвращению демобилизованных коллег, а также помощь мобилизованным работникам и членам их семей.

«Не ветераны должны интегрироваться в общество – общество должно адаптироваться к новой реальности», – уверена Петрук.

В серии документального проекта представлен опыт работы с ветеранами международной компании МХП. По данным авторов проекта, по состоянию на 2025 год в Украине уже насчитывается более 1,5 млн. ветеранов, а после завершения войны их количество может возрасти до 5 млн. человек.

Напомним, что Метинвест Рината Ахметова получил сразу два знака престижной международной премии International Brilliance Awards в Лондоне. Наивысшую награду – Brilliance Award в номинации «Корпоративное благополучие» – компания получила за экосистему реинтеграции ветеранов войны в Украине. Также компания названа лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.