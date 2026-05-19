ОРАНТА стала генеральным партнером информационной кампании НБУ по платежной безопасности #ШахрайГудбай

Информационная кампания стартовала 13 мая 2026 и продлится до конца года. Ее цель – повысить осведомленность граждан о безопасном использовании цифровых финансовых сервисов и самых распространенных мошеннических схем в интернете.

По данным Национального банка Украины, в 2025 году количество незаконных операций с платежными карточками уменьшилось на 5%, однако общая сумма ущерба от мошенничества выросла на 24% и достигла 1,4 млрд грн. Наиболее распространенной причиной потери средств остается социальная инженерия – ситуации, когда люди самостоятельно передают мошенникам персональные данные, подтверждающие коды или доступ к онлайн-банкингу.

В ОРАНТЕ отмечают, что вопрос цифровой безопасности сегодня касается не только банков или технологических компаний, но и всего финансового сектора. Компания ежедневно работает с миллионами договоров, онлайн-коммуникациями и цифровыми сервисами, поэтому тема доверия и безопасного взаимодействия с людьми является одним из важнейших элементов современного финансового сервиса.

«Сегодня финансовая безопасность начинается не только с защищенных систем или технологий. Очень часто решающим фактором остаются внимательность человека и его способность распознать риск. Именно поэтому просветительские кампании, помогающие людям лучше ориентироваться в цифровой среде, имеют большое значение для всего финансового рынка», – отметил председатель правления НАСК ОРАНТА Яцек Мейзнер.

В течение года участники кампании #ШахрайГудбай будут информировать украинцев по нескольким направлениям: как распознать мошенничество под видом госуслуг, как избежать инвестиционных ловушек, как безопасно покупать онлайн, как защитить финансовый номер телефона, как не стать невольным участником преступной схемы при поиске работы.

Информационные материалы появятся на билбордах, ситилайтах, общественном транспорте, торговых центрах, отделениях банков и страховых компаний, в метро и поездах «Интерсити». В частности, материалы кампании будут доступны в отделениях ОРАНТЫ по всей Украине, а также на цифровых площадках компании. Ведь ОРАНТА – одна из крупнейших страховых компаний Украины ежедневно взаимодействует с миллионами клиентов более чем в 400 отделениях по всей стране.

Параллельно планируется активность в социальных сетях, телеграмм-каналах и традиционных медиа – телевидении и радио.

Отдельное направление – работа с уязвимыми группами: для людей постарше будут издавать специальную социальную газету о платежной безопасности, для учащихся и студентов будут проводить конкурсы и вебинары.

Вся актуальная информация в рамках кампании будет аккумулироваться на специальной веб-странице #ШахрайГудбай .

