Орбан назвал условие для снятия вето с 50 млрд евро помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов согласиться на разблокирование помощи Украине и снять вето с 50 млрд на саммите 1 февраля и назвал условие.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Point.

Виктор Орбан подтвердил, что Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение о разблокировании финансирования ЕС для Украины 50 млрд евро.

По его словам, финансирование Украине будет выделяться при условии, "если каждый год мы будем решать, будем ли продолжать отправлять эти деньги или нет".

Премьер Венгрии подчеркнул, что ежегодное утверждение также должно проходить единогласно всеми членами ЕС.

"Речь идет не о шантаже вето, а о восстановлении и сохранении единства Европейского Союза", – утверждает венгерский премьер.

Вето Венгрии в помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре 2023 года ветировал пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Другие 26 лидеров стран-членов ЕС согласились вернуться к дебатам по поводу этого вопроса в начале 2024 года, чтобы попытаться заключить соглашение о поддержке Киева.

Европейская комиссия в прошлом году предложила предоставить Украине финансовую поддержку до 2027 года в размере 50 миллиардов евро, из которых 33 миллиарда евро будут предоставлены кредитами, а 17 миллионов евро – грантами.

Напомним, в Венгрии резко изменили позицию по помощи Украине: что известно.

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