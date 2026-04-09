Организатор рекорда Гиннесса по Днепру готовит международную конференцию по биохакингу на 100 000 зрителей

Рекорд был зафиксирован 30 мая 2025 во время пятичасовой трансляции на восьми языках. Комиссия Guinness World Records срезала 80 000 зрителей из начальных 200 000 по техническим критериям – но даже после всех фильтров результат остался рекордным. Подготовка заняла пять месяцев, а только заявка на регистрацию рекорда обошлась в $25 000.

«Это был самый дорогой урок математики в моей жизни», – говорит 38-летний предприниматель из Днепра, который сейчас живет в Дубае.

Церемония награждения прошла в Бангкоке, где специальным гостем стал Майк Тайсон. Рекорд подтвержден официальным постом Guinness World Records в LinkedIn.

От $300 для мамы до 70 конференций

За плечами Петрика – более 70 международных конференций за последнее десятилетие. Среди самых крупных: New Tech Sphere 2024 (35 000 участников) и Dubai Summit DAO Consensus (18 000 участников, Habtoor Grand Resort).

Но путь начался вдали от больших сцен. Петя родился в Днепре, окончил Национальный горный университет по специальности «геологоразведка» — и ни дня не работал по специальности. Вместо этого в 18 лет ушел в маркетинг и продажи.

Свой первый заработок – $300 – он полностью отдал маме. Женщине, которая сама вырастила двух сыновей.

«Мама открыла конверт. Посмотрела на меня. И заплакала. Не от радости – от того, что поверила не зря. Я помню этот момент до слез, - рассказывает Петя.

Два банкротства и $100 000 потерь

Петя не скрывает что путь был непростым. За более чем двадцать лет предпринимательской деятельности — два банкротства, десять закрытых проектов, $100 000 личных потерь на криптовалютном рынке.

«Если ты пережил два банкротства – тебя уже сложно испугать рынком», – говорит он.

Однажды гостиница сорвала конференцию в день проведения — просто другое мероприятие на ту же дату. Узнали в последний момент. Через час перенесли все в другой зал. Сто человек пришли и остались довольны.

«Мы проводили конференцию, когда у нас не было зала. И все равно сделали.

Петя работает с командой, костяк которой не меняется более десяти лет — редкость для tech-индустрии.

Что дальше: биохакинг и превентивное здоровье

Сейчас Петрик готовит новую обширную конференцию — в сфере биохакинга и превентивного здоровья. Плановая аудитория – от 10 000 до 100 000 зрителей.

«Пока все инвестируют в биткоин, я инвестирую в человеческий потенциал», – говорит он.

Петя — один из ряда украинских предпринимателей, строящих глобальные проекты за рубежом: от Revolut и GitLab до DeHealth , построившей AI-инфраструктуру для медицинских данных в 80+ странах. Общественно-экономическое движение Energy Nation называет такую диаспору главным активом страны — глобальной сетью, способной поддерживать украинскую экономику из любой точки мира.

«Мы — нация, которая не останавливается. Даже во время войны продолжаем строить», — заключает Петя.

Подтверждение рекорда: Guinness World Records LinkedIn: Sergei Petryk