Орынчак призвала власти к активному диалогу с ЕС по смягчению CBAM

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Об этом заявила основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак.

В своем выступлении она призвала все ветви исполнительной власти к усилению диалога с европейскими партнерами по условиям применения CBAM для Украины.

«Я призываю правительство, офис президента. Все правительство, все ведомства, все министерства, в первую очередь это Министерство экономики, Министерство финансов, Офис вицепремьера, как одной, так и второй. Минэкономики, Офис европейской интеграции и так далее, чтобы больше начинать говорить с европейскими партнерами, с Евросоюзом на уровне того, чтобы защитить национальные интересы», – заявила Оринчак.

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По ее словам, последствия введения CBAM без отсрочки или особых условий для Украины могут быть катастрофическими:

«Потому что это по году, чтобы вы себе понимали, около полутора миллиардов долларов или евро… мы будем тратить только, например, на то, что не будет возвращаться валютная выручка к государству, и мы не сможем выживать как предприятия на рынках Европейского Союза».

Оринчак подчеркнула, что у Украины есть юридическая основа для инициирования отсрочки CBAM:

«Есть такая статья 30.7 об отсрочке применения форс-мажора. И есть страны, которые используют это. Это военное время, это форс-мажорное обстоятельство. И Украина должна требовать такие переговоры».

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Она также предупредила, что промедление с переговорами может иметь последствия не только для экономики, но и для обороноспособности страны: «Потому что на кону стоят миллиарды долларов для того, чтобы они помогали нашим военным иметь лучшее вооружение, выжить как страна. Мы, к сожалению, можем потерять это. Это фактически торговая война с Европейским союзом.

Ранее эксперты крупнейшего в Украине бизнес-объединения энергетических компаний Energy Club отмечали, что CBAM несет потенциальные риски для украинской экономики — от сокращения экспорта и валютных поступлений до дополнительной нагрузки на промышленные предприятия.