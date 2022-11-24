"Ощадбанк" отменил комиссии за снятие наличных в банкоматах с карт всех банков: какой суточный лимит

"Ощадбанк" отменил комиссии за снятие наличных в банкоматах с карт всех банков.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: теперь вы можете сделать это в любом банкомате "Ощадбанка" без комиссии. И не важно – с карточки "Ощада" или же с любой другой карточки. Отныне в наших банкоматах нет чужих карточек", — говорится в сообщении.

Также в сети банкоматов "Ощадбанка" отменены специальные лимиты на снятие наличных денег для карт других банков. Отмечается, что этот шаг позволит всем украинцам, без распределения на клиентов "Ощадбанка" и других банковских учреждений, снимать наличные в банкоматной сети банка в объеме 50 тысяч гривен с одной карты в сутки.

Напомним, 23 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и попала в объекты критической инфраструктуры. После чего ряд населённых пунктов остались без света. В Киеве и области враг попал также в жилые дома, погибли гражданские люди. Столица после обстрелов также оказалась в полном блекауте, исчезли вода и связь.

Стоит отметить, что украинская ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из 70 ракет, выпущенных по Украине.

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