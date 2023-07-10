Ощадбанк с сентября не будет выплачивать пенсии и социальную помощь на карточки некоторым украинцам

Кому из пенсионеров и при каких условиях Ощадбанк заблокирует карты

Чьи карты и по каким причинам могут быть заблокированы

Речь идет о пенсионерах и получателях социальной помощи из числа внутренне перемещенных лиц.

Ощадбанк возвращает обязательное прохождение физической идентификации для пенсионеров и получателей социальной (адресной) помощи среди ВПЛ. Такое требование существовало и раньше, но было временно отменено из-за карантинных ограничений, связанных с COVID-19.

С сентября 2023 года внутренне перемещенные лица, чтобы получить свои выплаты, должны будут лично обратиться в отделения Ощадбанка для прохождения процедуры физической идентификации клиента.

Как предупреждает Ощадбанк, если получатель не пройдет физическую идентификацию, расходные операции по его карточному счету будут отменены. А после прохождения внутри перемещенным лицом физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету банк разблокирует не позднее следующего календарного дня.

"Напоминаем, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 05.11.2014 пенсионерам – внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получателям социальной (адресной) помощи – внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении Сбербанка каждые шесть месяцев. До получения ЭПП пенсионеры – внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Сбербанка каждые три месяца.

Как пройти физическую идентификацию

Пенсионер или получатель социальной помощи для физической идентификации должен лично обратиться в любое отделение Ощадбанка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. При себе нужно также иметь основную платежную карту или основное ЭПП (электронное пенсионное удостоверение).

После предъявления вышеупомянутых документов работнику Ощадбанка вместе с основной платежной картой клиент должен совершить операцию по получению наличных денег или просмотру остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН- кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.

Читайте также: