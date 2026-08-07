Ощадбанк убрал одну из важных комиссий: кому больше не нужно платить проценты

Ощадбанк

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Ощадбанк отменил разовую комиссию 1,99% за предоставление кредита наличными по продукту «Кэш-кредит». Об изменении банк сообщил 29 июля 2026, а по состоянию на 7 августа на странице продукта указана комиссия 0 грн.

Об этом говорится в официальном сообщении Ощадбанк.

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Банк объяснил изменение так: «Ощад отменяет комиссию за предоставление кредита наличными. Мой банк обновил условия кредитования наличными: отменена комиссия 1,99% за предоставление кредита; ставка 36% годовых теперь уже действует для кредитов от 100 000 грн».

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Что именно изменилось

Речь идет именно об условиях кэш-кредита, а не о тарифах на обслуживание банковских карт. Уведомление касается конкретного кредитного продукта.

На странице отмечено, что кредит можно оформить на сумму от 10 000 до 500 000 грн. Разовая комиссия при его предоставлении составляет 0 грн. Конкретные условия, конечно же, зависят от суммы ссуды и других параметров, которые банк указывает при оформлении.

Чего не значит отмена комиссии

Отсутствие разовой комиссии не делает кредит бесплатным. Для ссуды сохраняются процентная ставка и реальная годовая процентная ставка – показатель, отражающий полную стоимость кредита с учетом платежей по нему.

По данным Ощадбанка, ставка 36% годовых теперь применяется для кредитов от 100 000 грн. Перед оформлением ссуды следует проверить не только комиссию за предоставление, но и итоговую сумму выплат, срок кредитования и условия для конкретной суммы.

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Ранее банк объяснял, для каких карт не продлевает срок действия автоматически.

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