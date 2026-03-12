"Ощадбанк" вернул инкассаторские авто из Венгрии: что известно о 40 млн долларов и золоте

«Ощадбанк» вернул авто, но миллионы долларов остались в Венгрии / © ТСН

«Ощадбанк» вернул инкассаторские авто из Венгрии, но 40 млн дол., 35 млн евро и золото до сих пор задержаны.

Об этом сообщили в «Ощадбанке».

Инкассаторские автомобили передали представителям «Ощадбанка» и украинским дипломатам. Вместе с техникой также вернули часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, ранее задержанных венгерскими правоохранителями.

В банке уточнили, что транспортные средства возвратила Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV).

Обнаружили повреждение оборудования

После получения автомобилей представители банка зафиксировали повреждение оборудования.

Юристы «Ощадбанка» на месте задокументировали все неисправности. После доставки транспорта в Украину будет произведена полная оценка убытков.

Миллионы долларов и золото до сих пор остаются в Венгрии

В то же время денежные средства и ценности, которые перевозили инкассаторы, до сих пор не возвращены.

Речь идет о 40 млн дол. США, 35 млн евро, 9 кг банковского золота.

В банке отмечают, что эти средства были изъяты незаконно и продолжают удерживаться в Венгрии.

«Ощадбанк» заявил, что и дальше будет отстаивать свои права и требовать возврата денег и ценностей в рамках юридической стратегии.

Что известно о похищении инкассаторов в Венгрии

Инцидент произошел 6 марта, когда семерых инкассаторов «Ощадбанка», выполнявших регулярный рейс между Украиной и Австрией, задержали на территории Венгрии.

Формальной причиной стало подозрение в отмывании средств. Позже сотрудники банка были депортированы из страны.

Позже правительство Венгрии приняло специальное постановление, согласно которому изъятые деньги и золото будут храниться в стране до завершения расследования.

Перевозка осуществлялась по международному соглашению.

В «Ощадбанке» отмечают, что транспортирование средств осуществлялось в рамках международного соглашения с «Райффайзен Банком Австрия».

Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозки и европейскими таможенными процедурами.

В банке также подчеркивают, что имеют действующую лицензию на международные перевозки. Во время войны перевозки банковских ценностей осуществляются исключительно наземным транспортом, а подобные операции выполняются в среднем еженедельно.

Средства, которые транспортировали из Вены в Украину, принадлежат «Ощадбанку» и были предназначены для насыщения наличного рынка страны.