"Ощадбанк" вернул инкассаторские авто из Венгрии: что известно о 40 млн долларов и золоте
«Ощадбанк» зафиксировал повреждение оборудования после возвращения инкассаторских автомобилей из Венгрии. Ценности все еще задержаны.
«Ощадбанк» вернул инкассаторские авто из Венгрии, но 40 млн дол., 35 млн евро и золото до сих пор задержаны.
Об этом сообщили в «Ощадбанке».
Инкассаторские автомобили передали представителям «Ощадбанка» и украинским дипломатам. Вместе с техникой также вернули часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, ранее задержанных венгерскими правоохранителями.
В банке уточнили, что транспортные средства возвратила Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV).
Обнаружили повреждение оборудования
После получения автомобилей представители банка зафиксировали повреждение оборудования.
Юристы «Ощадбанка» на месте задокументировали все неисправности. После доставки транспорта в Украину будет произведена полная оценка убытков.
Миллионы долларов и золото до сих пор остаются в Венгрии
В то же время денежные средства и ценности, которые перевозили инкассаторы, до сих пор не возвращены.
Речь идет о 40 млн дол. США, 35 млн евро, 9 кг банковского золота.
В банке отмечают, что эти средства были изъяты незаконно и продолжают удерживаться в Венгрии.
«Ощадбанк» заявил, что и дальше будет отстаивать свои права и требовать возврата денег и ценностей в рамках юридической стратегии.
Что известно о похищении инкассаторов в Венгрии
Инцидент произошел 6 марта, когда семерых инкассаторов «Ощадбанка», выполнявших регулярный рейс между Украиной и Австрией, задержали на территории Венгрии.
Формальной причиной стало подозрение в отмывании средств. Позже сотрудники банка были депортированы из страны.
Позже правительство Венгрии приняло специальное постановление, согласно которому изъятые деньги и золото будут храниться в стране до завершения расследования.
Перевозка осуществлялась по международному соглашению.
В «Ощадбанке» отмечают, что транспортирование средств осуществлялось в рамках международного соглашения с «Райффайзен Банком Австрия».
Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозки и европейскими таможенными процедурами.
В банке также подчеркивают, что имеют действующую лицензию на международные перевозки. Во время войны перевозки банковских ценностей осуществляются исключительно наземным транспортом, а подобные операции выполняются в среднем еженедельно.
Средства, которые транспортировали из Вены в Украину, принадлежат «Ощадбанку» и были предназначены для насыщения наличного рынка страны.