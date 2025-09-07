ТСН в социальных сетях

143
1 мин

Осенью сыры подорожают еще больше: украинцы переходят на дешевые альтернативы

Рост цен на сыры в Украине способствует увеличению импорта, особенно европейских сыров, и росту экспорта украинских сыров, в частности, полутвердых.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Сыр подорожает

Сыр подорожает / © Associated Press

Осенью 2025 года украинские производители планируют повысить цены на сыры на 5%, что привело к увеличению продаж более дешевого сырного продукта.

Об этом пишет «Инфагро».

Ожидание повышения цены привело к росту продаж самого дешевого сегмента — сырного продукта.

«На фоне удешевления сыра в ЕС (минус 8% в августе), отечественные производители, напротив, планируют повысить цены — ориентировочно на 5%. Удорожание украинского сыра уже дает свои последствия: импорт растет, а полки магазинов все чаще занимает сырный продукт — более дешевая альтернатива, стремительно набирающая популярность среди потребителей», — говорят аналитики.

Также специалисты отмечают, что благодаря более низкой стоимости именно сырный продукт демонстрирует динамичный рост реализации. Для многих покупателей эта продукция становится единственным доступным вариантом на фоне постоянного удорожания «настоящего» сыра.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что цены на продукты растут медленнее благодаря новому урожаю и увеличению предложения. Однако мясо и фрукты продолжают дорожать.

143
