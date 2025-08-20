- Дата публикации
Осенью цены на топливо могут резко вырасти: в чем причина и какие будут последствия — эксперты
В среднем владельцы частного транспорта ежемесячно будут тратить на 500-700 грн больше.
Эксперты топливного рынка предупреждают, что в октябре этого года цены на бензин и дизельное топливо могут вырасти минимум на 3-5 гривен за литр.
Об этом сообщает издание Autodosug
Одной из причин увеличения цен на топливо специалисты называют введение дополнительного углеродного регулирования в Европейском Союзе — начало второго этапа системы ETS-2, которая охватывает транспортный сектор и обязывает импортеров топлива покупать специальные квоты на выбросы CO₂.
Поскольку Украина импортирует значительную часть нефтепродуктов из стран ЕС, новые расходы неизбежно будут закладываться в конечную стоимость топлива на украинских АЗС.
Вследствие этого уже с 1 октября цена за литр бензина может вырасти до 72-75 грн, а дизеля — до 70-73 грн.
Еще одной причиной эксперты называют рост мировых цен на нефть. В частности, нефть марки Brent за последние два месяца подорожала на 12%, и аналитики прогнозируют дальнейший рост до 90-95 долларов за баррель.
Ситуацию осложняет нестабильный курс гривны, что напрямую влияет на стоимость импортных энергоносителей.
Какие будут последствия подорожания
По подсчетам аналитиков, такое подорожание приведет к тому, что в среднем владельцы частного транспорта ежемесячно будут тратить на 500-700 грн больше.
Владельцы коммерческого транспорта почувствуют рост цены еще сильнее. Поскольку расходы на топливо — одна из ключевых статей себестоимости перевозок, могут вырасти тарифы логистических компаний на доставку товаров, что скажется и на конечных ценах в магазинах.
Напомним, ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что из-за планового повышения ставок акцизного сбора стоимость топлива в Украине будет расти как минимум дважды в течение двух следующих лет.