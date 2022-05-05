"Ошибочная стабильность": российские пропагандисты впервые не соврали о том, почему курс рубля растет

"Ошибочная стабильность": российские пропагандисты впервые не соврали о том, почему курс рубля растет

Российские пропагандисты чуть ли не впервые не соврали о том, почему в РФ растет курс рубля.

Они признали, что подобная тенденция с курсом рубля означает ложную стабильность.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Пропагандисты отчитались, что фейковый курс вырос до 65 рублей за доллар, однако сразу же признали, что это ложная стабильность.

"Пропаганда России сразу дает две причины такой ситуации: ограничение импорта в РФ, поскольку западные страны не могут отказаться от российских энергоресурсов, поэтому в России и дальше поступает валюта, а вот импорт в РФ сократился. Именно поэтому доллар накапливается, а курс падает. Также есть жесткий валютный контроль "вывод капитала ограничен, платежи иностранным контрагентам в валюте ограничены, экспортеры вынуждены продавать 80% валюты. Это позволяет сократить спрос на валюту и снизить курс", — подчеркнули в СНБО.

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