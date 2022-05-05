Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Ошибочная стабильность": российские пропагандисты впервые не соврали о том, почему курс рубля растет

Дата публикации
Просмотры
3313
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Ошибочная стабильность": российские пропагандисты впервые не соврали о том, почему курс рубля растет

Getty Images

Российские пропагандисты чуть ли не впервые не соврали о том, почему в РФ растет курс рубля.

Они признали, что подобная тенденция с курсом рубля означает ложную стабильность.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Пропагандисты отчитались, что фейковый курс вырос до 65 рублей за доллар, однако сразу же признали, что это ложная стабильность.

"Пропаганда России сразу дает две причины такой ситуации: ограничение импорта в РФ, поскольку западные страны не могут отказаться от российских энергоресурсов, поэтому в России и дальше поступает валюта, а вот импорт в РФ сократился. Именно поэтому доллар накапливается, а курс падает. Также есть жесткий валютный контроль "вывод капитала ограничен, платежи иностранным контрагентам в валюте ограничены, экспортеры вынуждены продавать 80% валюты. Это позволяет сократить спрос на валюту и снизить курс", — подчеркнули в СНБО.

Читайте также:

О ситуации с лекарствами и средствами реабилитации – брифинг заместителя руководителя Офиса Президента

О ситуации с лекарствами и средствами реабилитации – брифинг заместителя руководителя Офиса Президента
Следующая публикация