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Ошибочно перевели деньги на карту: что сделать сразу, чтобы попытаться вернуть их
Вернуть средства иногда возможно, но действовать нужно сразу и через проверенные каналы банка.
Если вы ошибочно перевели деньги на чужую карточку или у говорили неправильную сумму , действуйте сразу. Для начала сохраните квитанцию или скриншот операции, проверьте ее статус в приложении и зафиксируйте дату, время, сумму и реквизиты платежа.
ТСН.ua рассказывает, как поступить.
Заметили ошибку сразу - что сделать в первые минуты
Немедленно обратитесь в свой банк через официальный чат в приложении, сайте, отделении или номере поддержки, указанном на официальном ресурсе . Сообщите, что перевод был совершён ошибочно, и передайте работнику данные операции. Спросите, имеет ли платеж статус ожидания и предусматривает ли конкретный сервис его отмены до завершения.
Не полагайтесь на кнопку «отменить» в приложении, если ее нет или уже выполнена операция. Банк может проверить платеж и объяснить доступные процедуры, но автоматический возврат уже зачисленных средств не гарантирован.
Приватбанк и monobank публикуют официальные каналы поддержки для клиентов. Используйте только контакты, размещенные самим банком, а не номера сообщений или звонков.
Если деньги уже засчитались другому человеку
Когда перевод завершен, банк не может просто списать средства с карты получателя без предусмотренной процедуры. Попросите банк зарегистрировать обращение и уточните, может ли он связаться с банком получателя для инициирования возврата.
Если вы знаете получателя и имеете безопасный способ связи, спокойно объясните ошибку и попросите добровольно вернуть эту сумму. Не отправляйте для этого номер карты, срок действия, CVV/CVC2, PIN или коды SMS — для возврата перевода такие данные не нужны. Сохраните переписку и подтверждение операции.
Статья 1212 Гражданского кодекса Украины предусматривает всеобщую обязанность вернуть имущество, приобретенное без достаточного правового основания. Это не означает мгновенного автоматического взыскания: если получатель отказывается возвращать денежные средства, конкретные дальнейшие шаги зависят от обстоятельств и могут нуждаться в индивидуальной юридической консультации.
Не путайте ошибку с мошенничеством
Если вы не осуществляли этот перевод, не ищите получателя и не просите его что-либо возвращать. Это может быть не ошибка, а несанкционированная операция или платежное мошенничество. Немедленно сообщите банк через официальный канал, заблокируйте карту по его рекомендации и подайте обращение по подозрительной операции.
НБУ советует в случаях платежного мошенничества обращаться в банк, а при необходимости — в правоохранительные органы. Сценарии, когда собеседник выдает себя за работника банка и пытается выманить данные карты, описаны в материале о мошенничестве .
Человек, который звонит якобы для возврата средств, не должен получать от вас пароли, коды подтверждения или реквизиты карты.
Чего не стоит делать
не передавать номер карты вместе со сроком действия, CVV/CVC2, PIN и кодами из SMS или приложения;
не устанавливать программы удаленного доступа по просьбе «службы безопасности»;
не платить неизвестным «комиссию за возвращение»;
не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений;
не называть добровольный возврат средств гарантированным результатом.
Короткий чеклист
Сохраните квитанцию, скриншот и все данные операции.
Проверьте статус платежа в приложении.
Сразу обратитесь в свой банк через официальный канал.
Если деньги уже засчитаны, попросите банк зарегистрировать обращение о возврате.
Не передавайте никому секретные реквизиты карты и подтверждающие коды.
Если перевод был несанкционированным, сообщите банку о возможном мошенничестве.