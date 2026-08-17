Ошибочно перевели деньги на карту: что сделать сразу, чтобы попытаться вернуть их

Банковская карта / © freerangestock.com

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Если вы ошибочно перевели деньги на чужую карточку или у говорили неправильную сумму , действуйте сразу. Для начала сохраните квитанцию или скриншот операции, проверьте ее статус в приложении и зафиксируйте дату, время, сумму и реквизиты платежа.

ТСН.ua рассказывает, как поступить.

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Заметили ошибку сразу - что сделать в первые минуты

Немедленно обратитесь в свой банк через официальный чат в приложении, сайте, отделении или номере поддержки, указанном на официальном ресурсе . Сообщите, что перевод был совершён ошибочно, и передайте работнику данные операции. Спросите, имеет ли платеж статус ожидания и предусматривает ли конкретный сервис его отмены до завершения.

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Не полагайтесь на кнопку «отменить» в приложении, если ее нет или уже выполнена операция. Банк может проверить платеж и объяснить доступные процедуры, но автоматический возврат уже зачисленных средств не гарантирован.

Приватбанк и monobank публикуют официальные каналы поддержки для клиентов. Используйте только контакты, размещенные самим банком, а не номера сообщений или звонков.

Если деньги уже засчитались другому человеку

Когда перевод завершен, банк не может просто списать средства с карты получателя без предусмотренной процедуры. Попросите банк зарегистрировать обращение и уточните, может ли он связаться с банком получателя для инициирования возврата.

Если вы знаете получателя и имеете безопасный способ связи, спокойно объясните ошибку и попросите добровольно вернуть эту сумму. Не отправляйте для этого номер карты, срок действия, CVV/CVC2, PIN или коды SMS — для возврата перевода такие данные не нужны. Сохраните переписку и подтверждение операции.

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Статья 1212 Гражданского кодекса Украины предусматривает всеобщую обязанность вернуть имущество, приобретенное без достаточного правового основания. Это не означает мгновенного автоматического взыскания: если получатель отказывается возвращать денежные средства, конкретные дальнейшие шаги зависят от обстоятельств и могут нуждаться в индивидуальной юридической консультации.

Не путайте ошибку с мошенничеством

Если вы не осуществляли этот перевод, не ищите получателя и не просите его что-либо возвращать. Это может быть не ошибка, а несанкционированная операция или платежное мошенничество. Немедленно сообщите банк через официальный канал, заблокируйте карту по его рекомендации и подайте обращение по подозрительной операции.

НБУ советует в случаях платежного мошенничества обращаться в банк, а при необходимости — в правоохранительные органы. Сценарии, когда собеседник выдает себя за работника банка и пытается выманить данные карты, описаны в материале о мошенничестве .

Человек, который звонит якобы для возврата средств, не должен получать от вас пароли, коды подтверждения или реквизиты карты.

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Чего не стоит делать

не передавать номер карты вместе со сроком действия, CVV/CVC2, PIN и кодами из SMS или приложения;

не устанавливать программы удаленного доступа по просьбе «службы безопасности»;

не платить неизвестным «комиссию за возвращение»;

не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений;

не называть добровольный возврат средств гарантированным результатом.

Короткий чеклист

Сохраните квитанцию, скриншот и все данные операции. Проверьте статус платежа в приложении. Сразу обратитесь в свой банк через официальный канал. Если деньги уже засчитаны, попросите банк зарегистрировать обращение о возврате. Не передавайте никому секретные реквизиты карты и подтверждающие коды. Если перевод был несанкционированным, сообщите банку о возможном мошенничестве.

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