"Основной источник, питающий российскую агрессию": эксперт оценил последствия нефтяного эмбарго для РФ

Нефтяное эмбарго будет очень болезненным ударом для России, ведь в случае, если некуда девать газ, его можно сжечь на факелах, а вот с нефтью все сложнее.

Кроме того, за счет нефти и нефтепродуктов Россия получает основную часть поступлений энергетического экспорта.

Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в интервью УНИАН.

"Можно сократить добычу (нефти – ред.), закачивать в резервуарные парки "Транснефти" или корпоративных добытчиков до лучших времен. Но объемы этих парков при российском объеме экспорта 230 миллионов тонн явно не позволят накапливать на многие месяцы заранее. Глушить скважины при падении спроса можно, но далеко не все из них можно восстановить потом", – объяснил Гончар.

Он также обратил внимание, что именно за счет нефти и нефтепродуктов РФ получает основную часть поступлений энергетического экспорта.

"Если сравнить, то в прошлом году РФ продала нефти вместе с нефтепродуктами на 180,1 миллиарда долларов США, газа – на 55,5 миллиарда, а угля – на 17,6 миллиарда. Поэтому поступления от нефти – основной источник, питающий российскую агрессию", – констатировал эксперт.

Напомним, 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго.

Заметим, что Венгрия не согласна с решением ЕС о нефтяном эмбарго для России. В стране не видят никаких планов или гарантий в текущем предложении ЕС.

Нефтяное эмбарго: какие ограничения ждут Россию в новом санкционном пакете ЕС (на жестовом языке)

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