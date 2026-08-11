Основную нагрузку в энергосистеме несет государственная атомная генерация — НКРЭКУ

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По последним доступным показателям за декабрь 2025 года, атомные электростанции обеспечили 62,7% всего производства электроэнергии. Для сравнения, доля ТЭС составила 12,6%, ТЭЦ – 13,3%, ГЭС – 5,7%, возобновляемых источников – 3,8%, ГАЭС – 1,8%.

При этом структура торговли значительно шире структуры генерации. В начале 2025 года на рынке двусторонних договоров работали более 500 активных участников, на внутрисуточном рынке — более 200, на балансирующем — более 30. То есть, наибольшая доля производства приходится на атомную генерацию, но непосредственно на рынке электроэнергии работает большое количество различных участников.

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НКРЭКУ также открыла данные об объемах торговли, средневзвешенных ценах, ликвидности, концентрации рынка, импорте и экспорте. Это позволяет отдельно видеть, кто и сколько производит электроэнергии, и насколько широк круг компаний, которые ею торгуют.

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"Публикация этих показателей в формате открытых данных расширяет возможности анализа рынка электроэнергии для участников рынка, органов власти, исследователей и общественности и обеспечивает более прозрачный доступ к актуальной информации", - отмечают в НКРЭКУ.

Обнародованные Регулятором показатели охватывают период от запуска новой модели рынка и позволяют оценивать не только цены, но и структуру производства, количество участников и уровень концентрации на разных сегментах.

Ранее Украинская энергетическая биржа не обнаружила признаки манипуляций во время аукциона по продаже электроэнергии «Энергоатомом» в середине июля.

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