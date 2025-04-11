Основные приоритеты Украины на пути в ЕС – отказ от бюрократии и модернизация инфраструктуры – СЕО Метинвеста

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Рыженков принял участие в панели «Восстановление и реиндустриализация Европы: общее экономическое будущее». К обсуждению присоединились первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум, представители ЕИБ и BGK, генерального директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту (DG MOVE) и международной технологической компании Indra Sistemas.

По словам гендиректора Метинвеста, компания ожидает начала восстановления страны и планирует участвовать в нем, в частности в инфраструктурных проектах, ведь инфраструктура лежит в основе экономики. Поэтому важно не просто восстановить ее, а сделать лучше и современнее.

В то же время в изменениях нуждается не только физическая, но и правовая инфраструктура, особенно регуляция деятельности естественных монополий, подчеркнул Рыженков.

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«Бизнесу нужна предсказуемость и прозрачность. И это то, что мы должны переосмыслить в Украине на пути к членству в Евросоюзе. Это имеет большое значение как для крупного, так и малого бизнеса. Мы должны использовать такую возможность, чтобы обновить, перестроить украинскую регуляторную систему. Нужно избавиться от бюрократии и ввести новое прозрачное регулирование там, где это нужно для бизнеса. И, по моему мнению, это абсолютный приоритет в процессе вступления в Евросоюз», — подчеркнул он.

Кроме того, большую роль играет финансовая структура, предлагаемая международными финансовыми учреждениями.

«Когда такие институты заходят в страну, они создают определенный вотум доверия, который поощряет другие финансовые учреждения идти по тому же пути. И это прекрасно, когда речь идет о правительственных или государственных проектах. В то же время, нам хотелось бы увидеть, как эти механизмы будут работать для малого и среднего бизнеса, а возможно, и для большого — в рамках совместных проектов. Это, безусловно, поможет ускорить процесс даже в нынешних условиях», — считает СЕО Метинвесту.

Саммит «ЕС — Украина: On the Road to URC2025» стал платформой для углубления экономической интеграции Украины с Евросоюзом и собрал более 500 участников из разных областей – финансов, инфраструктуры, энергетики и транспорта. К мероприятию присоединились чиновники из Европейской комиссии, украинского правительства, а также представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Польского банка развития (BGK). Организаторы происшествия – Европейская комиссия, Италия, а также Польша в рамках председательства в Совете ЕС.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова заплатила в бюджет 20 млрд. грн. налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн – это второй показатель в государстве.