Основные приоритеты Украины на пути в ЕС – отказ от бюрократии и модернизация инфраструктуры – СЕО Метинвеста

Основными приоритетами на пути евроинтеграции Украины являются восстановление физической инфраструктуры, переосмысление регуляторной политики, особенно в естественных монополиях, участие международных финансовых институтов в восстановлении страны и применение инноваций. Такое мнение высказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков на прошедшем в Брюсселе бизнес-саммите «ЕС — Украина: On the Road to URC2025».