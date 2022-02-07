Особенности латвийского законодательства и процесс производимых банком ABLV выплат

Насколько можно судить по делам, с которыми клиенты банка обращаются в адвокатское бюро NJORD, основной причиной обращения ликвидаторов Банка в Службу Финансовой Разведки СФР после проведения проверки, является неспособность (а в каких-то случаях и нежелание) владельца средств правдоподобно и достоверно объяснить и обосновать легальность происхождения своих средств, в том числе с точки зрения экономической обоснованности и легального характера правовых сделок, в результате которых данные средства были получены.

Очень часто в ходе проверки владельцы средств по разным причинам не предоставляют в Банк запрошенные документы, подтверждающие трансакции, ссылаясь на то, что данные документы не сохранились или их получение чрезвычайно затруднено. Однако, в некоторых случаях клиенты сообщали нам, что предоставили ликвидаторам подробные ответы, но всё равно средства были заморожены.

В соответствии с латвийским законодательством в случае, если принято решение не осуществлять предназначенную конкретному кредитору банка ABLV выплаты и подается сообщение в СФР, то у СФР есть право издать обязывающее распоряжение о временной заморозке средств и в течение 5-8 дней оценить, правильно ли Банк воздержался от выплаты. По результатам оценки СФР принимает одно из двух решений: либо прекратить воздержание Банком от сделки (т.е. "отпустить средства"), либо осуществить заморозку.

В случае, если СФР принимает распоряжение о заморозке, то в него должна быть включена информация, "которая обосновывает изданное распоряжение, настолько, насколько данная информация не препятствует достижению целей уголовного процесса, правам других лиц и интересам общества". У клиента есть право подать пояснения о законности происхождения замороженных средств.

СФР обобщает и анализирует полученную информацию о задержке производимых банком ABLV выплат, и не позднее, чем в течение 40 дней после начала заморозки либо издаёт распоряжение о заморозке на определенный период (как правило, на срок не более 45 дней) либо прекращает заморозку.

Распоряжение СФР можно обжаловать следственному судье (новый порядок в силе с 1 октября 2021 года). Судья должен рассмотреть жалобу и принять по ней решение в течение 30 дней. В случае, если судья констатирует, что жалоба не соответствует требованиям закона или в связи с распоряжением СФР уже начат уголовный процесс и на средства наложен арест, жалобу оставляют без рассмотрения. Решение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Заморозка, как правило, длится около двух месяцев, и если она не отменена, то CФР передаёт материалы дела в полицию для возбуждения уголовного процесса о возможной легализации средств, полученных преступным путём. После начала уголовного процесса заморозка "трансформируется" в арест.

Обязанность доказывать факт законного происхождения средств в рамках данного процесса лежит не на следствии, которому достаточно высказать т.н. обоснованные сомнения в легальности происхождения арестованных средств, а на самом владельце арестованных средств. На решение суда о конфискации можно подать жалобу в окружной суд. Решение окружного суда обжалованию не подлежит.

Таким образом, если кредитор не предпринимает активных действий, с большой вероятностью можно утверждать, что причитающиеся ему как кредитору банка ABLV выплаты не будут получены.

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