Особенности наличных и безналичных расчетов в военное время

Особенности наличных и безналичных расчетов в военное время

С 24 февраля 2022 финансовая система Украины работает в условиях военного положения. Национальный банк Украины изменил некоторые правила предоставления финансовых услуг, о чем мы расскажем в этом материале.

Безналичные расчеты

Никаких запретов на безналичные расчеты НБУ не устанавливал, расчеты картами проходят, работают платежные терминалы, мобильные приложения и системы онлайн-банкинга в Украине и за рубежом.

Снятие наличных со счетов

Ежедневный лимит на снятие наличных денег в Украине – 100 тыс. грн (это эквивалент $3,4 тыс.). С гривневых счетов можно снять средства в гривне, с валютных – в валюте или в гривне, предварительно продав валюту.

За границей действует тот же лимит на снятие средств с валютных счетов. В то же время обналичивание с гривневого счета ограничено суммой 100 тыс. грн в месяц.

Альтернативные методы снятия наличной гривны

Кроме снятия наличных с банкоматов, наличные можно получить на кассах ряда магазинов, аптек и АЗС. Спросите у кассира о такой возможности.

Наличная гривна за границей

Если планируете выезжать за границу, лучше наличную гривну заранее зачислить в Украине на свой карточный счет, а дальше за границей рассчитываться картой. В большинстве стран наличную гривну сложно будет обменять.

Официальный курс гривны к иностранным валютам

24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25 грн/$. Остальные курсы устанавливаются НБУ ежедневно. Курсы банков могут отличаться от официального курса НБУ.

Покупка наличной иностранной валюты

Покупка иностранной валюты временно запрещена, кроме:

1) территорий, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором;

2) приобретение продуктов критического импорта.

Продажа иностранной валюты

Ограничения на продажу иностранной валюты (наличной и безналичной) отсутствуют, если это не российские или белорусские рубли.

Конвертация доллар/евро возможна только в безналичной форме.

Продать иностранную валюту можно в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках и через онлайн-банкинг.

Переводы в иностранной валюте

Разрешено переводить с собственных карточек на карты физических лиц за границей до 100 тыс. грн в эквиваленте в месяц. Без ограничений разрешено переводить средства для оплаты обучения и расходов, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных за границей.

Для содействия деятельности волонтеров физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту на покупку ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте (это более $13,5 тыс.). К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Пересказы из-за границы, для тех, кто хочет поддержать родных или волонтеров в Украине

НБУ не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы. Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и белорусских рублях.

В целом сделать перевод можно через системы мгновенных переводов или самостоятельно с карты на карту или по системе SWIFT по номеру IBAN. Выбирайте способ в зависимости от возможностей банка, в котором вас обслуживают, и размера комиссии.

Снятие переводов из-за границы

Переводы, осуществляемые через системы мгновенных переводов без открытия счетов, могут сниматься без ограничений, но с учетом возможностей банка или финансового учреждения.

Если переводы поступают на счет в банке, физическое лицо может ежедневно снимать эквивалент 100 тыс. грн.

Лучше использовать безналичные расчеты, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на банки, не подвергать опасности инкассаторов и себя. Детальнее о том, как работает финансовый рынок в военное время, можно прочитать на специальном портале НБУ «Финансовая оборона Украины»: https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/

Ограничение – необходимый шаг для поддержки экономики и финансовой системы в условиях войны. После победы Украины они будут отменены.