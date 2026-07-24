Осталась только неделя: украинцам напомнили о налогах, которые нужно уплатить

Налоги / © pixabay.com

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В Украине до 30 июля налогоплательщики должны уплатить ряд обязательных платежей за июнь, в том числе налог на добавленную стоимость, акцизный налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

До 30 июля необходимо оплатить:

акцизный налог за июнь 2026 года

налог на добавленную стоимость за июнь 2026 года

военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода за июнь 2026 года

налог на доходы физических лиц с начисленного, но не выплаченного дохода за июнь 2026 года

плату за землю (земельный налог и/или арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности) для плательщиков, кроме граждан, за июнь 2026 года

арендная плата за земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности за июнь 2026 года

дивиденды на государственную долю хозяйственными обществами, составляющими консолидированную финансовую отчетность, за 2025 год

единый налог юридическими лицами — плательщиками четвертой группы за ІІ квартал 2026 года

авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий для пунктов обмена иностранных валют за июль 2026 года

В то же время плательщики, которые в силу объективных обстоятельств не имеют возможности своевременно выполнить налоговые обязанности, освобождаются от ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом Украины.

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