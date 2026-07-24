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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Осталась только неделя: украинцам напомнили о налогах, которые нужно уплатить

В Украине 30 июня — последний день для уплаты ряда налогов, сборов и взносов за июнь 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Налоги

Налоги / © pixabay.com

В Украине до 30 июля налогоплательщики должны уплатить ряд обязательных платежей за июнь, в том числе налог на добавленную стоимость, акцизный налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

До 30 июля необходимо оплатить:

  • акцизный налог за июнь 2026 года

  • налог на добавленную стоимость за июнь 2026 года

  • военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода за июнь 2026 года

  • налог на доходы физических лиц с начисленного, но не выплаченного дохода за июнь 2026 года

  • плату за землю (земельный налог и/или арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности) для плательщиков, кроме граждан, за июнь 2026 года

  • арендная плата за земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности за июнь 2026 года

  • дивиденды на государственную долю хозяйственными обществами, составляющими консолидированную финансовую отчетность, за 2025 год

  • единый налог юридическими лицами — плательщиками четвертой группы за ІІ квартал 2026 года

  • авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий для пунктов обмена иностранных валют за июль 2026 года

В то же время плательщики, которые в силу объективных обстоятельств не имеют возможности своевременно выполнить налоговые обязанности, освобождаются от ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом Украины.

Налоги в Украине — последние новости

Владельцам недвижимости и свежих автомобилей уже начисляются налоги на имущество, которые необходимо уплатить в течение 60 дней после получения уведомления, чтобы избежать немалых штрафов и пени.

В Украине налоговая начнет искать скрытые доходы по-новому. Одним из главных новшеств станет запуск системы автоматического анализа финансовых потоков.

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Дата публикации
Количество просмотров
188
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