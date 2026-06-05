Остались без пенсии из-за одной ошибки: в ПФУ объяснили, как украинцам вернуть деньги

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Если пенсионеры не прошли физическую идентификацию, они теряют выплаты. Можно ли вернуть свою пенсию и что для этого нужно сделать? Из-за одной ошибки можно легко и быстро потерять пенсию. Что нужно сделать, чтобы пенсия снова приходила на карту?

Подробно об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как восстановить выплату пенсии, если не прошли физическую идентификацию

Если пенсионеры не прошли физическую идентификацию, потому что забыли или не знали, что ее нужно проходить, они могли потерять свои ежемесячные выплаты или страховые. Однако их можно восстановить. Сделать это не сложно.

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Выплату пенсии можно возобновить, если лицо пройдет физическую идентификацию в течение года с даты прекращения выплаты. Решение о возобновлении выплаты пенсии принимается территориальным органом Пенсионного фонда Украины.

Проходить ежегодную идентификацию нужно, чтобы доказать, что пенсионер действительно жив и выплаты за него не получает кто-то другой.

Для восстановления пенсии необходимо пройти физическую идентификацию онлайн или лично и подать заявление о возобновлении выплат.

Заявление также можно подать онлайн на веб-портале Пенсионного фонда (если пенсионер сможет подтвердить личность с помощью видеосвязи) или в бумажной форме лично, посетив сервисный центр ПФУ.

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Украинские пенсионеры, которые временно живут за границей, могут отправить по почте заявление о возобновлении выплаты и документ о подтверждении факта, что лицо является живым. Такой документ можно оформить в дипломатических учреждениях Украины в стране пребывания.

Пенсионный фонд возобновляет выплату пенсий или страховых выплат со дня их прекращения, если физическая идентификация пройдена своевременно — в течение одного года с даты остановки выплат.

Украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях, и не могут отправить документы по почте и пройти физическую идентификацию, получают пенсию или страховые выплаты в случае, если им не назначена пенсия от РФ.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, в Украине обновили порядок подсчета трудового стажа по Закону №4851-IX. Теперь гражданам будут засчитывать периоды работы для определения права на пенсию даже при отсутствии фактической уплаты ЕСВ. Главное условие — предприятие должно официально начислять зарплату и подавать отчетность в налоговые органы.

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Но такие «проблемные» периоды помогут только получить право на выход на пенсию, но не повлияют на размер самих выплат, поскольку для расчета суммы будут учитываться только месяцы с фактически уплаченными взносами.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины теперь обязан самостоятельно информировать граждан о нехватке сведений в электронных реестрах и помогать в розыске утраченных или архивных данных о заработке.

При потере бумажной трудовой книжки подтвердить стаж можно через электронные реестры, архивные справки или другие официальные документы. Подать бумаги на оформление пенсии можно лично в сервисном центре ПФУ или дистанционно через веб-портал.

Украинские пенсионеры, которые находятся за границей, могут потерять выплаты, если не будут выполнять правила идентификации или не будут тратить деньги с пенсионной карты. Согласно законодательству, для продления начисления пенсии граждане должны проходить физическую идентификацию ежегодно.

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Это подтверждает, что получатель пенсии жив, поэтому процедура, выполненная в текущем году, гарантирует сохранение выплат на следующий год.

Чтобы не потерять украинскую пенсию, пенсионерам за границей необходимо пройти очередную физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Это требование обязательно даже для тех граждан, которые уже успешно подтверждали свой статус в 2025 году.

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