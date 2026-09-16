Осталось 14 дней: украинцы в Германии срочно должны проверить счета

Германия получит данные о счетах украинцев

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У украинских беженцев в Германии есть всего две недели, а именно время до 30 сентября, чтобы урегулировать свои финансовые вопросы. Ведь с конца месяца Германия начнет получать сведения о банковских счетах находящихся в стране украинцев, которые имеют статус налоговых резидентов.

Об этом пишет Ausnews.

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Какая информация об украинцах попадет в немецкие ведомства и что нужно сделать срочно

Информация о наличии денег в банках станет полностью доступной для немецких налоговых органов (Finanzamt) и социальных служб.

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Обмен информацией о реальном состоянии украинцев на родине будет происходить в рамках международного стандарта CRS (Common Reporting Standard). Финансовые учреждения Украины будут отправлять все необходимые сведения автоматически, поэтому согласие или участие самих клиентов для этого не требуется.

Сам факт наличия счета за пределами Германии не является нарушением закона. Впрочем, ожидается масштабное раскрытие персональных и финансовых показателей:

сведения о личности: паспортные данные (имя и фамилия), место жительства, дата рождения, а также налоговые номера двух стран (украинский ИНН и немецкий Steuer-ID);

реквизиты: наименование финансового учреждения и стандартный номер счета IBAN;

цифры и балансы: остатки на счетах по состоянию на конец отчетного года и любые сопутствующие доходы (проценты от депозитов, дивиденды и т.п.).

Благодаря автоматической сверке данных в новой системе, немецкие контролеры смогут мгновенно увидеть реальное финансовое положение каждого резидента. Так что если вы получаете выплаты или компенсации в Германии, а на самом деле имеете скрытые доходы в Украине, вас может ожидать ответственность.

Требования к украинцам разнятся в зависимости от источников их дохода и наличия льгот. Те, кто получает социальную помощь, в частности Bürgergeld, AsylbLG и т.д., должны инициативно сообщить своему Jobcenter или Sozialamt об открытых карточках или депозитах в Украине и предоставить соответствующие выписки. Если немецкие службы узнают об этих средствах самостоятельно через CRS, это будет расцениваться как сознательное сокрытие состояния и мошенничество.

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В таком случае вас обяжут вернуть предоставленные выплаты и уплатить немалый штраф.

Официально трудоустроенные украинцы в Германии и те, кто имеет собственный бизнес, должны указать все зарубежные доходы (в том числе проценты по вкладам) при заполнении годовой налоговой декларации. Отдельные заявления подавать не нужно.

Специалисты призывают украинцев в Германии до 30 сентября проверить персональные сведения и свой налоговый статус в банковских приложениях, а также самостоятельно предоставить все необходимые данные о счетах в немецкие ведомства.

Украинцы в Германии: последние новости

Напомним, глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что находящиеся в ФРГ украинские мужчины призывного возраста должны задуматься о возвращении в Украину.

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По его словам, Берлин готов помочь Киеву идентифицировать таких граждан и предоставить соответствующие данные, поскольку владеет информацией о зарегистрированных лицах, получателях социальных выплат и тех, кто имеет статус резидента.

Кроме того, Вадефуль отметил, что Украина должна активнее покупать оружие у немецких оборонных компаний, поскольку ФРГ является его крупнейшим донором. Он отметил, что привлечение местного оборонно-промышленного комплекса к закупкам важно для немецких налогоплательщиков, которые пока не полностью удовлетворены текущими объемами заказов для предприятий страны.

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