Часть украинцев может получить деньги на отопление

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Украинцы, которые отапливают свои дома дровами или углем и не имеют централизованного теплоснабжения, могут получить от государства субсидию на закупку твёрдого топлива. Помимо бюджетных выплат, для отдельных домохозяйств также предусмотрена дополнительная финансовая помощь от международных партнеров.

О продлении приема заявлений на получение такой поддержки сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Сумской области.

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Кто может оформить жилищную субсидию

Право на получение жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, а также твёрдого или жидкого печного топлива имеют семьи, которые:

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проживают в доме или квартире с печным отоплением или кухонным очагом на твёрдом топливе;

не пользуются централизованным отоплением;

не используют природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления.

В ПФУ отмечают, что субсидия назначается как гражданам Украины, так и иностранцам и лицам без гражданства, законно проживающим на территории страны.

Как долго будет действовать субсидия на твердое топливо

Пособие на покупку топлива для печей назначается один раз в календарный год, а вся сумма перечисляется единовременным платежом на текущий отопительный сезон — в этом оно отличается от ежемесячных компенсаций за коммунальные услуги.

При этом оформление такой выплаты не мешает семье получать стандартную субсидию на оплату других жилищно-коммунальных услуг. Домохозяйство также может претендовать на частичную оплату электроэнергии, газа для приготовления пищи, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Размер субсидии на твердое топливо в 2026 году: на какие суммы можно рассчитывать

Сумма выплаты для каждой семьи рассчитывается индивидуально. Специалисты учитывают совокупный доход всех членов домохозяйства за прошлый календарный год и сопоставляют его с государственными нормами потребления топлива.

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В 2026 году размер помощи на твердое топливо составляет: минимальная норма — две тонны на одно домохозяйство. Размер помощи — 9 205,14 гривен.

Для сжиженного газа: количество баллонов зависит от количества членов семьи:

для одного-двух человек — два баллона, или 920,52 гривны ;

для трёх-четырёх человек — три баллона, или 1 380,78 гривны ;

для пяти и более человек — четыре баллона, или 1 841,04 гривны.

Как оформить субсидию на топливо

Чтобы получить помощь, необходимо подать следующие основные документы:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, входящих в состав домохозяйства.

Стоит отметить, что в некоторых случаях могут потребоваться и дополнительные документы, такие как: договор аренды жилья или договор о реструктуризации задолженности по коммунальным услугам.

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Подать заявление можно несколькими удобными способами:

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua, с использованием квалифицированной электронной подписи или BankID;

подать лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через ЦНАП или органы местного самоуправления.

Подать заявку на субсидию на приобретение твёрдого и жидкого топлива для отопительного сезона 2026/2027 необходимо до 31 декабря 2026 года.

Кто имеет право на дополнительные 19 400 гривен на покупку твёрдого топлива

Помимо государственной субсидии, в 2026 году международные организации предоставляют украинцам единовременную финансовую поддержку на закупку твёрдого топлива для печей, чтобы помочь им пережить отопительный сезон 2026–2027 годов. Подать документы на получение этих средств могут жители прифронтовых регионов:

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Николаевской.

Размер такой единовременной выплаты составляет19 400 гривен.

Заявление необходимо подать лично в органы местного самоуправления или ЦНАП по месту фактического проживания.

Стоит отметить, что Пенсионный фонд не предоставляет субсидию на закупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива семьям, которые уже получали аналогичную финансовую поддержку от международных организаций в течение отопительного сезона 2025/2026 годов.

При этом у таких потребителей сохраняется возможность оформить государственную помощь на остальные коммунальные услуги. Независимо от того, какой именно вариант выплат за отопление выберет домохозяйство, оно все равно может получать компенсацию за электроэнергию, водоснабжение и вывоз мусора.

Именно поэтому перед подачей документов специалисты рекомендуют проверить, не начислялось ли семье аналогичное пособие за прошлый отопительный период, чтобы выбрать доступный вид поддержки.

Субсидии в Украине в 2026 году — последние новости

В Украине жилищную субсидию, как правило, не назначают, если заявитель или члены домохозяйства владеют более чем одним жилым помещением, в частности квартирой или домом. В то же время второе жилье не учитывается, если оно принадлежит на праве совместной собственности или расположено в сельской местности.

Кроме того, покупка валюты может повлиять на назначение жилищной субсидиии стать причиной задолженности перед Пенсионным фондом. Такую задолженность придется либо погасить, либо обжаловать в установленном порядке.

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