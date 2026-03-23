Остановка ЦОФ «Червоноградская» может ударить по подготовке к зиме — СМИ

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

В нем отмечается, что необходимо обратить внимание на ЦОФ «Червогоградская», потому что от нее зависит полноценная поставка угля из шахт Львовско-Волынского бассейна на государственную тепловую генерацию.

«По оценкам источников в отрасли, предприятие оказалось в глубоком кризисе: речь идет о непрозрачном контроле, сбоях в работе, рисках для обогащения и поставок угля, долгах по зарплате и угрозе остановки. Если эта ситуация не будет урегулирована, она может стать еще одним фактором риска подготовки государственных ТЭС к следующему отопительному сезону», - говорится в материале.

В статье подчеркнули, что ситуация выглядит гораздо более глубокой и опасной. На предприятии фиксируются нездоровые процессы, в частности, возвращение практик так называемых "смотрящих", которые якобы напрямую вмешиваются в работу и блокируют управленческие решения. Это создает реальные риски окончательной остановки не только самой фабрики, но и смежных производственных цепей.

В то же время, без стабильной работы шахт Львовско-Волынского бассейна практически невозможно обеспечить надежную подготовку к зиме.

«Решение о возвращении фабрики под эффективное государственное управление и разблокирование работы государственных шахт должно стать предметом рассмотрения СНБО. В противном случае все планы устойчивости могут оказаться формальностью: государственные ТЭС останутся без угля, а государственный угольный сектор – в состоянии катастрофы», – подчеркнули источники в отрасли.