Остановят все выплаты: в Раде шокировали сценарием в случае отмены западной помощи

Без западной помощи Украине нечем будет покрывать всю гражданскую часть расходов бюджета-2025.

Госбюджет Украины на 2025 год составлен с предположением, что западные партнеры продолжат покрывать всю гражданскую часть расходов. Если же помощь остановится, то нечем будет финансировать эти расходы.

Об этом народная депутат Украины Нина Южанина заявила в эфире "Новыны.LIVE".

Южанина ответила на вопрос ведущего о том, есть ли "план Б" на случай остановки внешнего финансирования.

"Я думаю, что есть "план Б", совершенно точно: остановить все выплаты, кроме военных. И переживать всем вместе – потому что это военное положение то, которое должно быть – объединиться, найти другие механизмы помощи, выплат, ограничений", – высказалась народная избранница.

Депутат отметила, что и бюджет-2024 составлен не оптимально. По мнению Южаниной, в нем есть расходы, от которых можно было бы удержаться. В качестве примера политик привела увеличение расходов на дорожную инфраструктуру.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров ЕС пересмотреть предоставление финансовой помощи Украине. Орбан обеспокоен судьбой 50-миллиардного кредита для Киева, ранее согласованного странами G7.

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