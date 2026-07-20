Останьтесь в темноте и без денег: украинцев предупредили о штрафах за свет

Штраф за неуплату электроэнергии / © ТСН.ua

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Энергетики напомнили о жестких правилах оплаты света в Украине: после 20 числа каждый день просрочки увеличивает сумму долга из-за автоматических штрафов. Кроме того, потребители рискуют остаться без электроснабжения.

Об этом сообщил «Черкассыэнергосбыт».

За потребленную электроэнергию нужно уплатить до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Если деньги не поступили после этой даты, задолженность считается просроченной.

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Автоматические штрафы за электроэнергию

Длительное игнорирование платежей может привести к отключению электроэнергии, судебным расходам и необходимости оплачивать повторное подключение. Кроме того, на сумму долга начисляются инфляционные потери и 3% годовых. С 1 июля эти начисления применяются автоматически.

К примеру, если потребитель задолжал 1000 грн, дополнительные начисления могут составлять около 150 грн. При дальнейшем росте долга будет увеличиваться и эта сумма.

С 1 июля такие начисления автоматически применили ко всем должникам за весь период просрочки. В дальнейшем соответствующую процедуру будут проводить регулярно.

Отключение света за неуплату штрафа

Если задолженность продолжает скапливаться, поставщик может прекратить электроснабжение. Для его восстановления потребителю придется полностью погасить долг, оплатить услуги по отключению и повторному подключению, а затем ждать восстановления электроснабжения от трех до пяти рабочих дней.

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Если дело дойдет до суда, к сумме задолженности прибавятся также судебные издержки.

Энергетики рекомендуют регулярно контролировать состояние лицевого счета через личный кабинет, Telegram-бот компании, сайт поставщика или Центр обслуживания потребителей.

В случае финансовых затруднений следует обратиться к поставщику электроэнергии и договориться об урегулировании долга. Это поможет избежать дополнительных начислений, судебного разбирательства и отключения электроэнергии.

За какой размер долга отключат свет?

Напомним, основанием для отключения света может стать долг от 3000 грн, не уплачиваемый более двух месяцев. Перед обесточиванием поставщик обязан предупредить потребителя за 10 рабочих дней. Избежать отключения можно, полностью уплатив долг, заключив договор о реструктуризации или обратившись в суд (на время судебного разбирательства услуги не прекращают).

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