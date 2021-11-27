Осуществление желаний с Aliexpress. Покупайте и экономьте в Черную пятницу

Давно мечтали об обустройстве дома, но постоянно откладывали шоппинг из-за нехватки средств? Нужен новый пылесос, духовка и холодильник? А может декоративные детали: коврик, свечи и картина? Эта неделя создана для воплощения желаний с минимальными затратами. Ведь на Aliexpress начинается Черная пятница!

Почему следует покупать именно на Aliexpress?

На Aliexpress можно найти все, что вам нужно: от одежды и аксессуаров до бытовой техники, гаджетов и игрушек. Широкий ассортимент товара для всех возрастов и увлечений. Но главное – качественная продукция по демократической цене.

Более того, на этой неделе скидки достигают своего апогея – минус 90%. Ведь Aliexpress отмечает Черную пятницу. Почему следует отдать предпочтение онлайн-шоппингу в этот день? Все просто: никаких километровых очередей у ​​касс, никакой борьбы за товар и никаких поддельных скидок. В один клик вы можете приобрести все, что нужно и ожидать доставки.

Низкая цена вас не должна смущать. От этого не зависит качество продукта. Дело в том, что товары производятся крупными партиями в Китае. Так предприниматель может продать много товара по низкой цене, а вы приобрести необходимую вещь без заоблачных трат.

Например, вы давно хотели добавить уют в свой дом, но все не было времени и денег для таких расходов. Предлагаем исправить эту ситуацию и заказать новый мягкий ковер в скандинавском стиле NATURAL KISS. Приятный бонус – широкий выбор расцветки и размера. Цена в Черную пятницу – от 138 грн в зависимости от параметров ковра. Для сравнения: без скидки такой ковер стоил бы вам от 216 грн. до 1 779 грн.

Чтобы ковер не терял своей привлекательности, вам нужен надежный помощник – беспроводной пылесос EASINE от ILIFE H55. Мощность устройства – 10,5 кПа. Время непрерывной работы – 35 минут. Он способен убрать как пыль и волосы, так и зерна и злаки, которые невзначай рассыпали на кухне во время приготовления ужина. Более того, специальные насадки помогают почистить диван, салон автомобиля, стол и даже клавиатуру ноутбука. Цена за такое универсальное устройство вас удивит – 2 486 грн вместо 4 973 грн.

Еще одна немаловажная деталь – затемняющие шторы от ELKA! Они помогают не только дополнить интерьер, но затемнить комнату перед сном. Ведь для качественного сна нужно тихое и темное помещение. Более того, они ограничат доступ света в комнату для атмосферного просмотра фильмов. Зимой это особенно приятное удовольствие. Вы можете выбрать расцветку и размер штор в соответствии с параметрами вашего дома. Цена только в Черную пятницу – от 252 грн. Без скидки – от 632 грн.

Чтобы ваш дом получил новые элементы декора, а вы – надежного помощника как можно скорее, Aliexpress доставит товар через 7-8 дней после заказа.

Как покупать и экономить?

К Черной пятнице следует тщательно подготовиться: обновить свой список "хочу" и "надо" и рассчитать бюджет. Это поможет избежать импульсивных покупок и приобрести все необходимое без часов пролистывания каталога товаров.

В Черную пятницу Aliexpress дарит скидки до -90%. Однако вы можете сократить свои общие потратить с помощью "магического слова" или промокода. Только для читателей ТСН маркетплейс дарит промокод TSNBF7 на -7$ при заказе на общую сумму 50$.

Если хотите большую скидку, покупайте на более высокую сумму. Например, приобретя товары на сумму от 100$ вы получите скидку -12$. Просто при оформлении заказа не забудьте про промокод TSNBF12.

Скидки действуют в период с 25-29 ноября 2021 года.

Черная пятница уже ждет вас! Воспользуйтесь своим шансом на продуктивный шопинг с минимальными затратами благодаря Aliexpress.