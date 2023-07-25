От 100 тысяч долларов: стало известно, сколько зарабатывают работники Google

Сотрудники Google заработают от 100 тысяч долларов. Средняя зарплата у компании составляет почти 290 тысяч долларов.

Об этом пишет Insider.

Издание получило внутреннюю таблицу компании, которая была распространена среди Google. Таблица содержит данные о заработной плате более 12 000 работников в США в 2022 году и охватывает ряд должностей, включая инженеров-программистов и бизнес-аналитиков.

Таблица также содержит данные о собственном капитале и бонусах, которые могут значительно увеличить общую компенсацию работника.

Сотрудники, работавшие в компании дольше и на высшем уровне, как правило, получали более высокие зарплаты. К примеру, наиболее высокооплачиваемым инженером-программистом, согласно данным, был работник 7-го уровня, получавший 718 000 долларов базовой заработной платы. Большинство инженеров-программистов в списке сообщили, что зарабатывают от $100 000 до $375 000.

Данные о зарплатах у Google. Фото: businessinsider.com

Напомним, в Госслужбе занятости рассказали, что сейчас происходит на рынке труда и какие профессии в Украине самые популярные. Чаще работу предлагают в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

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