От 30 до 460 тысяч гривен: какие зарплаты в ВСУ в 2026 году и у кого самые высокие

Зарплаты ВСУ 2026

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В Украине опубликовали обновленные зарплаты украинских военных. В Министерстве обороны пишут, что выплаты должны быть не только стабильны, но и соответствовать условиям службы и степени риска для каждого защитника. Там опубликовали гайд по зарплатам военных и сообщили, у кого в ВСУ самые высокие зарплаты.

Об этом рассказали в Минобороны Украины.

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Зарплаты в ВСУ 2026: сколько получают украинские военные в месяц

Обычно деньги поступают военнослужащим до 20 числа за предыдущий месяц. Если подразделение получает финансирование с опозданием, расчет проводят в течение трех суток после его поступления.

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Итоговая сумма в расчетном листке формируется с учетом должности, звания, выслуги лет, условий прохождения службы и характера боевых или специальных заданий.

Основное денежное довольствие военный получает независимо от того, привлечен ли он непосредственно к боям. В эту базовую сумму входят:

Должностной оклад. Оклад по воинскому званию. Прибавка за выслугу лет (от 25% до 50% от суммы двух предыдущих окладов; например, от 1 до 5 лет стажа гарантируют 25%, от 5 до 10 лет — 30%).

Дополнительные выплаты к зарплате военных

За особенности прохождения службы — не менее 65% суммы должностного оклада, звания и выслуги;

за режимные ограничения (в частности, допуск к гостайне);

за квалификацию;

Премия зависит от личного вклада в общие результаты службы и дисциплину.

Ежемесячная премия начисляется в максимальном объеме, если у защитника нет дисциплинарных взысканий.

Дополнительное вознаграждение 10 тысяч гривен в ВСУ

Государство предусмотрело фиксированную доплату в размере 10 тысяч гривен для тех, кто не участвует в активных боях или работе пунктов управления и не получает «боевых» выплат. Ее выплачивают пропорционально исполненным обязанностям.

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Эта выплата не начисляется во время плановых отпусков, но полностью сохраняется на время лечения. Исключение — ранение, полученное при защите Родины: в таком случае военным гарантированно выплачивается 100 тысяч гривен.

Вместе с базовой зарплатой минимальный порог выплаты за службу составляет от 30 000 грн в месяц.

«Боевые» выплаты за задания и зону риска

Отдельный вид вознаграждения на период военного положения рассчитывается пропорционально дням выполнения заданий:

100 000 грн — за непосредственное ведение боев на линии столкновения и огневое поражение врага;

50 000 грн — для командования и штабов, осуществляющих оперативное управление боевыми подразделениями;

30 000 грн — за выполнение специальных и боевых приказов в определенных районах или во время дежурств в системе ПВО.

Также с июня 2026 года действует зональная привязка к расстоянию от передовой:

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170 000 грн — за задания непосредственно на линии столкновения, во время наступления или контратак, в «серой» зоне, на оккупированных землях или территории врага;

70 000 грн — за дислокацию и задания на расстоянии до ротного опорного пункта.

За время пребывания в различных секторах в течение месяца деньги выплачиваются пропорционально за каждый день.

Штурмовые суточные и бонусы за результат

За активные операции действуют ежедневные доплаты и премии за результат:

20 000 грн/сутки — за восстановление утраченных позиций в глубине собственной обороны;

40 000 грн/сутки — за штурмы на переднем крае или в тылу противника;

100 000 грн — бонус за каждого взятого в плен оккупанта;

15 000 грн — за ликвидированного врага в контактном бою (с обязательной подтвержденной видеофиксацией).

Другие выплаты и социальные гарантии

При подписании первого контракта военнослужащим начисляют одноразовую выплату, привязанную к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января текущего года:

Рядовой состав (8 прожиточных минимумов) — 26 624 грн;

Сержантский состав (9 минимумов) — 29 952 грн;

Офицерский состав (10 минимумов) — 33 280 грн.

Кроме того, раз в год защитники имеют право на пособие на оздоровление в размере месячной зарплаты и материальную поддержку для решения социально-бытовых нужд.

Максимально можно получать 460 тысяч гривен в месяц. В то же время базовая часть денежного довольствия, премии за результаты боев и единовременная выплата за первый контракт подсчитываются и выплачиваются сверх этого лимита.

Зарплаты с 1 сентября в Украине: кому повысят

Напомним, с 1 сентября «Укрзалізниця» повысит зарплаты более 150 тысячам работников на 10–15%. Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Наибольшую прибавку получат специалисты дефицитных профессий, которые каждый день ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов.

Очередной этап индексации грузовых тарифов намечен с 1 января 2027 года. По словам министра, это позволит продлить поэтапный пересмотр заработных плат и в следующем году.

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