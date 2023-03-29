От 30 до почти 600 тысяч гривен: какую зарплату в Польше могут получить переселенцы из Украины

Украинские беженцы с высшим образованием, работающие в Польше и знающие польский язык, могут работать по специальности. Так, учителя с категорией зарабатывают почти 70 тысяч гривен в месяц. Сейчас в Польше не хватает врачей, медсестер, психологов, специалистов финансовой и IT сфер.

Об этом в комментарии "Обозреватель" рассказал директор департамента международной рекрутации Миграционная платформа ЕWL Марцин Колодзейчик.

По словам эксперта, без категории учитель получит от 29,9 до 42,7 тысячи гривен.

Зарплата у менеджеров зависит от направления работы компаний – за месяц можно заработать 68,3–102,5 тыс. грн. В сфере IT зарплата младших специалистов составляет 128–171 тыс. грн в месяц. Специалисты высшей категории зарабатывают в месяц 512-598 тыс. грн.

"Обычно польские работодатели не требуют подтверждения диплома, если этого не требует законодательство. Если гражданин Украины претендует, например, на менеджерскую должность, то у него не потребуют подтверждения профессии в Польше", – объясняет эксперт.

Наиболее распространенные вакансии – на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в логистике (работа на складах по комплектованию товаров и заказов), предприятия автомобильной отрасли. Зарплата на таких вакансиях составляет 29,9–42,7 тыс. грн.

В сфере услуг, гостиницах, торговле, общепите, промышленном производстве, логистической отрасли за месяц зарплата составляет 29,9–42,7 тыс. грн.

Напомним, аналитики рассказали, как отличаются расходы на жизнь в Украине и Польше.

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