От 500 до 1000 гривен: кто из пенсионеров может получить надбавки к пенсии

пенсия. / © УНИАН

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Некоторые категории пенсионеров в Украине могут рассчитывать на дополнительные выплаты своей основной пенсии. Эти надбавки назначаются по возрасту, социальному статусу или потребности в уходе.

Об этом сообщает издание На пенсии .

Предусмотрены две ключевые категории доплат. Первая – ежемесячная компенсационная выплата для лиц, которым исполнилось 75 лет. Размер этой доплаты – 456 гривен. Однако для людей в возрасте 70-74 лет уже действует надбавка в 300 гривен, поэтому при достижении 75 лет реальное увеличение составляет всего 156 гривен.

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Доплату в 456 гривен могут получить только пенсионеры, чей общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен. Информацию о ее начислении можно проверить в отделении Пенсионного фонда.

Также одинокие лица 80+, имеющие подтверждение от врачебной комиссии о необходимости постоянного ухода, могут получать ежемесячную социальную помощь. Ее размер сейчас составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 944,40 гривны.

Чтобы оформить эту выплату, нужно жить самостоятельно без родных рядом, иметь медицинское подтверждение о необходимости ухода, достичь 80-летнего возраста.

Как сообщили в НБУ, в Украине будет происходить дальнейший рост зарплат в частном секторе. Все из-за несоответствия на рынке труда между спросом и предложением квалифицированных рабочих в условиях оживления экономической активности.