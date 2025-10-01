От блиндажей и госпиталей до квартир для защитников «Азовстали»: как Ахметов поддерживает Украину во время войны

Реклама

Поддержка защитников реализуется через милитарный проект "Стальной фронт Рината Ахметова". Подразделения по всей стране бесплатно получают амуницию, транспорт, дроны, тепловизоры, средства связи и кареты скорой помощи для военных медиков. Метинвест изготовил и передал более 800 стальных блиндажей, на базе которых уже работают два подземных госпиталя по стандартам НАТО; из собственной стали компания бесплатно производит антидроновые решетки для Abrams, Leopard, Bradley и украинских «Казаков». ДТЭК направил более 1 млрд грн на военную и гуманитарную помощь, а также предоставил бесплатную электроэнергию более сотни объектов критической инфраструктуры на сумму около 350 млн грн; энергетики возобновляли питание миллионов домохозяйств в прифронтовых регионах.

«Укртелеком» обеспечивает связь около 90% населенных пунктов своей довоенной сети, предоставил военным около 50 млн грн и оборудовал Wi-Fi в 503 школьных укрытиях.

ПУМБ направил более 916 млн. грн. на социальные и оборонные проекты; его инициатива «Мы одной крови» помогла спасти более 200 тысяч жизней. Фонд Рината Ахметова передал украинцам 700 тысяч единиц медикаментов, а с 2014 года – более 13 млн продуктовых наборов; отдельные программы заботятся о реабилитации пострадавших и обустройстве социального жилья для переселенцев.

Реклама

ФК «Шахтер» системно поддерживает детский спорт, ВПЛ и военных, финансируя лечение и реабилитацию раненых защитников в Украине и за рубежом.

Отдельным направлением является проект помощи защитникам Мариуполя "Сердце Азовстали" , на который выделено около 1,6 млрд грн ($40 млн). Программа «Дома» обеспечивает жильем защитников Мариуполя с инвалидностью I–II групп: в 2025 году планируют передать еще 50 квартир, всего за три года — 250. Программа «Будущее» помогает с адаптацией к гражданской жизни и самореализацией.

«Поддержка защитников Украины — вклад бизнесов Рината Ахметова в завершение этой войны, в победу Украины. Среди наших сотрудников почти 15 тысяч героев, вставших на защиту Родины. Поддерживать их, помогать войску, делать это системно и эффективно каждый день – наше сознательное решение и наша ежедневная благодарность каждому и каждой» , — заявила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.