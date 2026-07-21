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От этих гривен следует избавиться: украинцев предупредили о недействительных банкнотах
По состоянию на 2026 год ряд старых купюр гривны потерял статус платежного средства.
Национальный банк Украины продолжает изымать из наличного оборота старые образцы гривен. Украинцев призывают избавиться от устаревших банкнот и заменить их новыми или монетами.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
По состоянию на июль 2026 года часть гривневых банкнот уже потеряла статус платежного средства. Речь идет о купюрах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, выпущенных до 2003 года. Такие банкноты больше не принимают для расчетов, не выдают в банковских кассах и не используются для пополнения терминалов самообслуживания.
Также из оборота выведены банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов.
Кроме того, Нацбанк постепенно изымает более новые купюры третьего поколения номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 грн. Они остаются действительными для расчетов, но банки уже не получают их для подкрепления касс.
Обменять утратившие платежный статус банкноты можно в любом финансовом учреждении или подразделении НБУ. Владельцам таких купюр рекомендуют сделать это заранее, пока регулятор не объявил о завершении процедуры их обмена.
Напомним, с сентября в Украине планируют ввести банкноту номиналом 2000 грн из-за инфляции, роста средних зарплат и для уменьшения расходов на наличное обращение. Это вдвое снизит затраты на печать, хранение и логистику наличных, а новая купюра получит современные защитные элементы, в том числе технологию AnimaColor.