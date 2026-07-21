От этих гривен следует избавиться: украинцев предупредили о недействительных банкнотах

Гривны / © pixabay.com

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Национальный банк Украины продолжает изымать из наличного оборота старые образцы гривен. Украинцев призывают избавиться от устаревших банкнот и заменить их новыми или монетами.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

По состоянию на июль 2026 года часть гривневых банкнот уже потеряла статус платежного средства. Речь идет о купюрах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, выпущенных до 2003 года. Такие банкноты больше не принимают для расчетов, не выдают в банковских кассах и не используются для пополнения терминалов самообслуживания.

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Также из оборота выведены банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов.

Кроме того, Нацбанк постепенно изымает более новые купюры третьего поколения номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 грн. Они остаются действительными для расчетов, но банки уже не получают их для подкрепления касс.

Обменять утратившие платежный статус банкноты можно в любом финансовом учреждении или подразделении НБУ. Владельцам таких купюр рекомендуют сделать это заранее, пока регулятор не объявил о завершении процедуры их обмена.

Напомним, с сентября в Украине планируют ввести банкноту номиналом 2000 грн из-за инфляции, роста средних зарплат и для уменьшения расходов на наличное обращение. Это вдвое снизит затраты на печать, хранение и логистику наличных, а новая купюра получит современные защитные элементы, в том числе технологию AnimaColor.

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