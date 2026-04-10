От этого зависит ваша пенсия: как проверить, уплачивает ли работодатель ЕСВ

Пенсионное удостоверение

Отсутствие страхового стажа может оставить вас без пенсии в будущем. Однако есть возможность за несколько минут проверить, платит ли ваш работодатель единый социальный взнос.

Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Узнать, уплачивает ли работодатель за вас ЕСВ и учитывается ли вам страховой стаж, можно несколькими способами:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.gov.ua);

с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд»;

через сервис «Дия», заказав справки ОК-5 или ОК-7, где содержится информация о доходах и уплате единого социального взноса.

В то же время в ПФУ напомнили, что соглашаясь работать без официального оформления, человек теряет социальные гарантии уже сегодня и рискует остаться без надлежащего обеспечения в будущем. В ведомстве призвали выбирать легальную занятость, ведь это инвестиция в стабильность и защиту.

Напомним, регистрация ФЛП не гарантирует пенсионный стаж автоматически, поскольку он начисляется только при условии фактической уплаты ЕСВ и представления отчетности. До 2004 года стаж часто терялся из-за работы по патенту или на фиксированном налоге, которые не всегда включали пенсионные отчисления. После 2004 года действует система персонифицированного учета, где полный месяц стажа засчитывается только при уплате минимального страхового взноса.

Предприниматели также теряют стаж при использовании льгот, таких как карантинные каникулы или добровольная неуплата ЕСВ во время военного положения, поскольку нет взноса — нет и стажа. Исключением являются мобилизованные ФЛП, которым срок службы засчитывается в общий стаж за счёт государства.