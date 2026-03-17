От каких монет украинцам нужно немедленно избавиться, пока еще есть время

В Украине часть монет уже потеряла статус платежного средства

Некоторые украинские копейки уже вывели из наличного обращения, ими невозможно рассчитаться за товары и услуги.

Согласно информации на официальном сайте Национального банка, потеря платежеспособности затронула номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек.

Постепенный вывод из употребления на 2026 год происходит с номиналами 10 копеек и 1 гривна золотистого цвета (выпущены до 2018 года).

Кроме того, в Украине не считается удобным рассчитываться монетами за услуги или покупки товаров. Цены продолжают расти. А это значит, что копейки теряют свою покупательную способность.

Что делать со старыми деньгами

В НБУ отмечают, что старые деньги не нужно специально обменивать. Украинцы могут без ограничения продолжать рассчитываться старыми гривнами, они остаются действительными платежными средствами.

Автоматическая замена: когда вы приносите такую купюру в банк или она попадает в терминал, она больше не возвращается в обращение.

Напомним, с 1 октября 2019 года в Украине не используют монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Также с 1 октября 2020 из наличного обращения изъяли монеты номиналом 25 копеек.