От корма для животных до лекарств: какие товары могут исчезнуть из продажи из-за ударов по складам и ТЦ

Удар по ТЦ в Кривом Роге / © ДСНС в Днепропетровской области

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Российские атаки на логистическую инфраструктуру, склады и торговые центры могут оказать ощутимое влияние на экономику Украины из-за того, что наибольшую долю украинской экономики формируют торговля и сфера услуг.

Об этом финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ рассказал в эфире проекта «Мир на рубеже» на Новости.LIVE.

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Какой сектор экономики оказывается под ударом

По оценке Алексея Куща, около 70–75% украинской экономики приходится на торговлю и услуги. Еще около 10–15% занимает аграрный сектор, а промышленность — ориентировочно 15%.

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Поэтому атаки на объекты, от которых зависит работа торговли и услуг, могут иметь значительные экономические последствия.

«Если удары будут усиливаться по этому сектору, значит, будет выпадать огромный сегмент экономики», — отметил эксперт.

По его словам, инфраструктура торговли — это, прежде всего, логистика, склады и торговые центры. От их работы зависит не только наличие товаров в магазинах, но объем продаж, налоговые поступления и занятость населения.

Меньше товаров — меньше продаж и налогов

Кущ объяснил, что повреждение логистических объектов может быстро отразиться на работе бизнеса. Если у людей будет меньше возможностей покупать товары в магазинах и торговых центрах, компании будут получать меньшую выручку.

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«Люди не будут ходить в торговые центры, в магазины, будет меньше продуктов, соответственно выручки меньше, меньше налогов, сокращения рабочих мест и так далее. И меньшее создание валового продукта», — сказал экономист.

В то же время, эксперт обратил внимание на особенность украинской промышленности. По его словам, несмотря на войну, она продолжает сокращаться, хотя теоретически должна получать дополнительный импульс благодаря развитию оборонно-промышленного комплекса.

Однако значительная часть продукции ОПК зависит от импортных комплектующих. Поэтому, как пояснил Кущ, около 80% ее стоимости фактически приходится на импорт, а в ВВП учитывается только созданная в Украине часть добавленной стоимости.

Будет ли дефицит товаров

Несмотря на риски для логистики, Куст не ожидает масштабного структурного дефицита товаров.

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По его словам, отдельные категории товаров действительно могут на время исчезать из продажи из-за повреждений логистических цепей. Однако бизнес будет постепенно перестраивать маршруты и поставки.

Такого существенного структурного дефицита не будет. Будет дефицит определенных товаров, которые будут выпадать на определенный период времени из-за логистических проблем, но они будут потом появляться из-за перенастройки этих логистических процессов», — отметил эксперт.

Речь идет о потенциально разных товарах — от кормов для домашних животных до отдельных дефицитных лекарств. Если привычная цепь поставки будет разрушена, компаниям придется искать альтернативные маршруты и поставщиков.

Дефицит может обернуться удорожанием

Восстановление поставок, однако, не обязательно означает возврат предыдущих цен.

Кущ прогнозирует, что после перестройки логистики отдельные товары могут снова появиться на полках, но уже по более высокой цене.

«Эти товары снова будут появляться, но по другой цене», — пояснил экономист.

В то же время, конкретный процент возможного подорожания отдельных категорий товаров эксперт назвать не взялся.

Напомним, в ночь на 27 августа армия РФ в очередной раз нанесла по Украине массированный комбинированный удар. Последствия получили Одесщина, Киевщина, Днепропетровщина, Полтавщина и Запорожье.

Также сообщалось о 48 раненых после удара россиян по ТРЦ в Кривом Роге. Все они остаются в больницах, при жизни самых трудных детей и взрослых в Днепре борются медики.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: КИЕВ ПОД УДАРАМИ БАЛИСТИКИ! ДОСИ ТРЕВОГА! Последствия ночных обстрелов столицы | ТСН 7:00 27 АВГУСТА

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