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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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От скумбрии до Мивины: украинцы откровенно признались, от каких любимых товаров пришлось отказаться из-за цен

Украинцы в соцсетях рассказали, что раньше покупали без проблем, а теперь не могут себе позволить из-за заоблачных цен.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Раньше клали в корзину не смотря: какие привычные вещи стали слишком дорогими для украинских семей

Раньше клали в корзину не смотря: какие привычные вещи стали слишком дорогими для украинских семей / © Pixabay

Рост цен заставляет украинцев пересматривать свои ежедневные расходы и отказываться даже от вещей, которые раньше были привычной частью их жизни. То, что когда-то можно было без особых раздумий положить в корзину в магазине, теперь для многих становится слишком дорогим удовольствием.

В Threads развернулось обсуждение после вопроса украинцев о том, какие любимые товары они перестали покупать из-за подорожания.

Пользователей попросили поделиться, по чему больше всего жалеют и от чего пришлось отказаться из-за новых цен. В комментариях украинцы начали делиться собственным опытом, от чего были вынуждены отказаться из-за удорожания цен.

Первое, что бросается в глаза — украинцы отмечают, как сильно подорожали морепродукты, особенно скумбрия.

Один из комментаторов отмечает, что теперь и вермишель быстрого приготовления, более известная украинцам как «Мивина», уже не выглядит так дешево, как раньше.

Также в списке продуктов, которые раньше считались доступными, а сейчас чуть ли не роскошь — хорошие качественные сладости, йогурты, сыры, готовая еда из фудкортов в супермаркетах.

Также в комментариях отмечают, что подорожали не только продукты, но книги.

Кроме того, украинцы признаются, что заправить машину в полный бак — тоже роскошь.

Некоторые замечают, что не могут выделить что-то конкретное, потому что экономить приходится буквально на всем.

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