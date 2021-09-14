Отключение электроэнергии: кто в зоне риска и как возобновить предоставление услуги

Отключение электроэнергии: кто в зоне риска и как возобновить предоставление услуги

После восстановления услуги потребитель должен возместить электропоставщику его расходы на прекращение и восстановление электропитания.

Должникам за электроэнергию запретили прекращать ее поставки, если они живут в регионах, попавших в "красную" карантинную зону. Также свет не имеют права отключить в течение 30 дней после отмены этого уровня эпидемиологической опасности.

Соответствующие изменения внесли в Закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной болезни, передает НКРЕКП.

Чтобы восстановить электроснабжение, потребитель должен полностью оплатить стоимость услуги и обратиться к оператору системы распределения. Последний в течение 3 рабочих дней (в городах) или 5 рабочих дней (в сельской местности) со дня получения соответствующего обращения должен восстановить электроснабжение.

После восстановления услуги потребитель должен возместить электропоставщику его расходы на прекращение и восстановление электропитания, кроме случаев, если:

на момент оформления предупреждения о прекращении электроснабжения размер задолженности потребителя был меньше, чем размер половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц (то есть менее 1 189,5 грн)

потребитель в течение двух расчетных периодов перед днем отключения полностью оплатил стоимость потребленной электрической энергии.

В НКРЕКП отмечают, что установка "красного" уровня эпидемической опасности не является основанием для восстановления электроснабжения, если задолженность остается погашенной.

Напомним:

В Украине снова разрешили отключать население от коммунальных услуг за долги. Запрет на это действовал с середины марта после того, как Верховная Рада приняла закон по борьбе с коронавирусом.

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