Отключение света и тепла: могут ли украинцы платить меньше за коммуналку

В Украине после массированных обстрелов, произошли аварийные отключения электроэнергии, тепла и воды, и для украинцев снова актуализировали вопрос оплаты коммунальных услуг.

В 2026 году действующее законодательство предусматривает четкие механизмы, которые позволяют потребителям уменьшать суммы в платежках за периоды, когда услуги предоставлялись не полностью или с нарушениями.

Когда потребитель имеет право на уменьшение начислений

В январе 2026 года в ряде городов зафиксированы перебои с теплоснабжением и водой из-за последствий атак и энергетических аварий. На этом фоне возникает вопрос: нужно ли оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, если их фактически не было.

Согласно действующим нормам, потребители обязаны платить только за те услуги, которые были реально получены и соответствовали установленным стандартам качества. Это закреплено как в Законе Украины «О жилищно-коммунальных услугах», так и в постановлении Кабинета Министров №127от 6 февраля 2024 года.

Документ предусматривает проведение перерасчета в случае:

- полного отсутствия услуги;

- частичного снабжения;

- предоставление услуги ненадлежащего качества.

Как осуществляются начисления после блэкаутов

Механизм формирования платежек зависит от технического оснащения дома. По информации, которую ранее обнародоваликоммунальные предприятия, в домах, оборудованных общедомовыми счетчиками тепла, жители платят исключительно за фактическое потребление. Если подача тепла прекращалась или параметры теплоносителя не соответствовали нормам, суммы в счетах корректируются автоматически.

В домах без приборов учета оплата осуществляется по установленным нормативам с учетом фактической продолжительности подачи тепла и температурных показателей. В случае аварий на внешних сетях часы отсутствия услуги не включаются в расчет.

Если же перебои возникают из-за неисправностей внутридомовых систем, для перерасчета необходимо обращение управляющего дома или самого потребителя к поставщику.

Что делать, если перерасчет не провели

В случаях, когда автоматическая корректировка не произошла или обращение потребителя оставили без реагирования, закон позволяет обжаловать действия поставщика. Для этого можно обратиться в органы местного самоуправления, Госпродпотребслужбу или подать иск в суд.

В то же время специалисты советуют фиксировать факты отсутствия или ненадлежащего предоставления услуг — сохранять сообщения, составлять акты и делать соответствующие обращения, ведь именно это является основанием для дальнейшего перерасчета.

