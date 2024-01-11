Отключение света из-за долгов: что делать, если вы за границей или нет денег

Украинцам начнут отключать свет за долги уже с конца января.
Поставщик электроэнергии компания Yasno, входящая в энергохолдинг ДТЭК, начнет отключение должников 29 января.
Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.
"Первые отключения начнутся где-то 29 января", – предупредил он.
Коваленко напомнил, что есть два типа предупреждения потребителя о задолженности:
- оповещение с помощью СМС, рассылок в Viber-чатах и звонков;
- предупреждение как официальный документ.
"Документ рассылают за 10 дней до отключения, это первая стадия. За 5 дней сети посылают свое письмо предупреждения. То есть у потребителя есть десять дней, чтобы погасить долг", – сказал гендиректор компании Yasno.
Рейтинг должников составляется по двум критериям:
- большой суммой долга;
- глубиной долга – как долго потребитель не оплачивал счета.
Именно они будут отключены в первую очередь.
Что делать, если нет денег уплатить долг
Те люди, которые не могут погасить долг, могут заключить договор-рассрочки. Им установят график погашения долга.
"Нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит", – отметил Коваленко.
Что делать, если вы – за границей
"Есть множество электронных каналов, по которым можно оплатить: начиная от сайта и заканчивая мобильным приложением. Это можно сделать из любой точки мира", – напомнил гендиректор компании Yasno.
Как возобновить поставки электроэнергии
Если у вас все же отключили электроэнергию за долги и вы в конце концов уплатили долг, нужно будет получить счет на подключение и оплатить.
"Потому что отключение и подключение стоит денег. После того, как будет оплачен счет на подключение, коллеги из сетей в течение 5 дней подключают физически абонента к поставке", – отметил Коваленко.
Ранее мы писали, как повлияет отмена моратория на отключение света, газа и воды из-за долгов на потребителей.
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