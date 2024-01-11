Отключение света из-за долгов: что делать, если вы за границей или нет денег

Украинцам начнут отключать свет за долги уже с конца января.

Поставщик электроэнергии компания Yasno, входящая в энергохолдинг ДТЭК, начнет отключение должников 29 января.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

"Первые отключения начнутся где-то 29 января", – предупредил он.

Коваленко напомнил, что есть два типа предупреждения потребителя о задолженности:

оповещение с помощью СМС, рассылок в Viber-чатах и звонков;

предупреждение как официальный документ.

"Документ рассылают за 10 дней до отключения, это первая стадия. За 5 дней сети посылают свое письмо предупреждения. То есть у потребителя есть десять дней, чтобы погасить долг", – сказал гендиректор компании Yasno.

Рейтинг должников составляется по двум критериям:

большой суммой долга;

глубиной долга – как долго потребитель не оплачивал счета.

Именно они будут отключены в первую очередь.

Что делать, если нет денег уплатить долг

Те люди, которые не могут погасить долг, могут заключить договор-рассрочки. Им установят график погашения долга.

"Нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит", – отметил Коваленко.

Что делать, если вы – за границей

"Есть множество электронных каналов, по которым можно оплатить: начиная от сайта и заканчивая мобильным приложением. Это можно сделать из любой точки мира", – напомнил гендиректор компании Yasno.

Как возобновить поставки электроэнергии

Если у вас все же отключили электроэнергию за долги и вы в конце концов уплатили долг, нужно будет получить счет на подключение и оплатить.

"Потому что отключение и подключение стоит денег. После того, как будет оплачен счет на подключение, коллеги из сетей в течение 5 дней подключают физически абонента к поставке", – отметил Коваленко.

Ранее мы писали, как повлияет отмена моратория на отключение света, газа и воды из-за долгов на потребителей.

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