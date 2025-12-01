Отключения света: как изменятся цены на яйца и курятину

Яйца прибавят в цене / © Associated Press

Отсутствие стабильного энергоснабжения может негативно отразиться на производстве мяса птицы и яиц в Украине.

Исполнительный директор Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко рассказал изданию Agronews, что будет с ценами на курятину и яйца и могут ли эти продукты подорожать.

Он отметил, что производство мяса птицы и яиц очень чувствительно к стабильному электроснабжению.

«Использование альтернативных источников обеспечения электроэнергией негативно отражается на себестоимости яиц и мяса птицы. Постоянное отключение электроэнергии становится угрозой не только для производства продукции, но и для дальнейшего существования отрасли птицеводства и продовольственной безопасности государства», — сказал эксперт.

Карпенко подчеркнул, что отключения света чреваты потерями поголовья и ростом себестоимости продукции.

По словам Карпенко, еще более строгие требования существуют к обеспечению электроэнергией у производителей мяса птицы, необходимой для инкубации на протяжении всего технологического цикла выращивания, забоя птицы, переработки, хранения и доставки готовой продукции потребителям.

Он добавил, что производство комбикормов для кормления птицы еще не совсем адаптировано к функционированию при отключении электроэнергии. Оборудование комбикормовых заводов не может работать стабильно на дизель-генераторах, что ставит под угрозу сохранение поголовья.

«Мощное оборудование комбикормовых заводов требует определенного напряжения для его запуска и работы, обеспечения всех связанных процессов изготовления комбикорма согласно рационам, чего дизель-генераторы обеспечить просто не способны. Невозможность изготовить комбикорм ставит под угрозу неизбежной потери поголовья птицы», — подчеркнул эксперт.

Карпенко отметил, что использование альтернативных источников электроэнергии может привести к подорожанию продукции птицеводства на 15-20%.

Напомним, эксперты прогнозируют традиционный зимний рост стоимости яиц до 100 гривен за десяток, а также повышение цен на мясо, молоко и хлеб. Дополнительный фактор — риски вблизи фронта.