Отключение света ударит по ВВП Украины: в Минэкономики рассказали о последствиях

Бизнес и люди, в частности в Киеве, сталкиваются с отсутствием электричества по шесть и более часов в день, что влияет на экономику.

Из-за отключения электроэнергии в результате атак РФ ВВП Украины в 2022 году может упасть ниже ранее прогнозируемого уровня в 35%.

Об этом рассказала министр экономики Украины Юлии Свириденко во время своего визита в США, пишет Reuters.

"Проблема в том, что компании не работают. Если отключение электроэнергии будет продолжаться в течение следующих нескольких недель, ВВП может упасть еще больше", — подчеркнула глава Минэкономики Украины.

Она также отметила, что бюджету Украины и дальше нужна будет иностранная помощь. В свою очередь украинское правительство делает шаги по сокращению расходов за счет сокращения персонала и приватизации небольших госпредприятий.

Напомним, что ВВП страны в условиях войны во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В то же время, Минэкономики сообщило, что ВВП за девять месяцев упал на 30%.

В бюджете на 2023 год, принятом Радой 3 ноября, прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) скорректировались в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Дефицит бюджета на следующий год запланировали неслыханно большой – 20% ВВП.

Стоит отметить, что бюджет-2023 многократно перекраивали, чтобы профинансировать оборонные нужды, из разных статей расходов забрали около четырехсот миллиардов гривен. В 2023 году военные реалии – уже часть плана. Создали специальный фонд для восстановления разрушенного жилья и инфраструктуры. В частности, и объектов энергетики, которые сейчас атакует Россия. Наполнять этот фонд планируется в том числе за счет национализации российских государственных активов, арестованных в Украине.

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