Открыть банковский счет можно с документами в приложении "Дия": решение НБУ

Также НБУ урегулирован вопрос об открытии счетов международным организациям:

Национальный банк разрешил Украинский при открытии счетов предъявлять работникам банка документы в мобильном приложении "Дия". Речь идет об е-паспорт, электронном загранпаспорте, е-свидетельстве о рождении и данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В общем Нацбанк принял ряд решений, связанных с открытием банковских счетов. НБУ определил порядок обращения новых ценных бумаг — сберегательных сертификатов банка.

Кроме того был урегулирован вопрос об открытии счетов международным организациям:

для ООН определен порядок открытия счетов;

для иностранных представительств, пользующихся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, и юридических лиц-нерезидентов уменьшен перечень документов, представляемых при открытии счетов (отменено представление копии удостоверения МИД об аккредитации представительства на территории Украины/копии документа, подтверждающего взятие юридического лица-нерезидента на учет в соответствующем контролирующем органе в качестве плательщика единого взноса).

Напомним, что в Украине заработали электронные трудовые книжки.

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